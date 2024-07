En los últimos años el verano se ha convertido en sinónimo de festivales. Españoles de todas las edades deciden durante esta época del año invertir sus vacaciones en asistir a los conciertos de sus artistas favoritos. Música, fiesta y mucha emoción, eso es lo que esperan encontrar nada más llegar, pero no siempre es así. Las estafas y el incumplimiento de la normativa por parte de los organizadores, pueden hacer que acudir a un evento de este tipo se convierta en toda una amenaza para el bolsillo.

El sector de los conciertos y festivales en España obtuvo en 2023 su registro histórico de facturación con casi 579 millones de euros, siendo el Arenal Sound el festival más taquillero del año tras conseguir reunir a 300.000 personas en seis jornadas. Sin embargo, otros como el Madrid Puro Reggaeton Festival terminaron por cancelarse dejando a miles de usuarios preguntándose qué pasaría con el dinero que había invertido sus entradas.

Una cancelación de última hora, cambios en el recinto y en la fechas o incluso la adquisición de entradas falsas son algunos de los problemas más frecuentes de este tipo de eventos y pueden hacer que tus vacaciones así como tus ahorros se vean arruinados por completo. Por eso, desde 20minutos elaboramos una lista con las cosas que deberás tener en cuenta si no quieres que te la cuelen este verano en tu festival favorito.

Ojo con la compra de entradas

Es frecuente que nada más se abre la venta de entradas, la página web de la organización se colapse y se acaben en pocos minutos. Esta situación es la que hace que algunos de los asistentes a estos eventos tengan que comprar las entradas en reventa, pero hacerlo de este modo supone un gran riesgo. Hay portales que simulan vender las entradas, pero al llegar al festival, los usuarios descubren que son falsas.

Para evitar esto, es recomendable que compres las entradas en la página web oficial del festival o en todo caso, en una página autorizada para le venta de entradas, nunca a un particular o a otro tipo de compañías. Además, no debes comprar de manera compulsiva dejándote presionar por mensajes del tipo: "últimas entradas a la venta". Antes de hacer el pago asegúrate que el importe es el correcto y guarda toda la documentación por si hubiese problemas en el futuro.

¿Qué derechos tengo al comprar una entrada?

Una vez hayas comprado tu entrada es importante que leas las condiciones de compra y que leas la política de devolución y cancelación de entradas así como asegurarte de que no hay una clausula por la que la empresa se reserva el derecho a modificar las condiciones de la venta. Una vez hayas hecho esto, deberás saber que cómo consumidor te corresponden ciertos derechos.

Entrar con comida y bebida

Prohibirte entrar con tu comida y tu bebida es una de las prácticas más extendidas en los festivales, pero según Facua, es ilegal. Esta restricción supone hacer un uso abusivo del derecho de admisión, el cual va en contra de la legislación sobre espectáculos públicos. Si esto te ocurre, deberás poner una hoja de reclamaciones y guardar los tickets de las consumiciones para poder reclamar el reembolso de su importe.

Tener acceso a agua potable no envasada

Dentro del recinto se pueden vender bebidas envasadas, sin embargo la organización también tiene que garantizar el acceso a agua potable no envasada. En caso de que te cobren por vasos de agua reutilizables, se deberán establecer mecanismos para la devolución del importe cuando se devuelva el recipiente. Si no es así, de nuevo deberás guardar el ticket para poder reclamar posteriormente.

Compensación por la cancelación

En caso de que se cancele el festival o que uno de los participantes anule su actuación en el evento, la organización tendrá que ofrecer a los asistentes la posibilidad de devolver la entrada y recuperar el importe en su totalidad. De igual forma, si esto llega a ocurrir, las personas que fuesen a viajar desde otro lugar para acudir a la cita, podrán reclamar los gastos del transporte o el alojamiento. En caso de que se cancele por completo, también se podrán reclamar daños y perjuicios.

Reembolso por cambios de ubicación

Si el festival continúa celebrándose, pero ha cambiado de ubicación y ya no nos viene bien asistir, al igual que en el caso anterior, tenemos derecho a pedir la devolución del importe completo de la entrada.

Pagar en efectivo

En los últimos años, algunos festivales trabajan con las pulseras cashless, unos brazaletes donde los usuarios pueden meter una cantidad de dinero determinada y con la que más tarde podrán pagar las consumiciones con solo acercar su muñeca al datafono. Sin embargo, este método no puede ser una imposición, según explica Facua. Los asistentes al festival deben tener la posibilidad de pagar en efectivo cuando lo deseen.

Recuperar el dinero de las pulseras gratis

No siempre se gasta todo el dinero que se ingresa en la pulsera cashless, por eso, al final del festival, existe la posibilidad de que te vuelvan a ingresar del dinero en tu cuenta. No obstante, en ocasiones, pueden llegar a cobrarte para devolverte ese dinero o te exigen un mínimo de saldo para la devolución. Estas prácticas no son legales y tienes derecho a que te devuelvan el dinero completamente gratis.

Salir y entrar gratis

La música, las altas temperaturas y la multitud pueden hacernos sentir la necesidad de tener que salir del recinto en momentos puntuales. Como consumidores tenemos derecho a poder salir y volver a entrar de manera totalmente gratuita independientemente del tipo de entrada que tengamos, sin necesidad de que sea un abono especial.

