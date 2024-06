Torrent se ofrece para "ayudar" a ERC en su proceso de renovación interna

El conseller de Empresa y Trabajo en funciones, Roger Torrent, se ha ofrecido este martes a "ayudar" a ERC a llevar a cabo su proceso de renovación interna, si bien no ha querido concretar si estaría dispuesto a asumir un rol de liderazgo.

Así lo ha afirmado en declaraciones a RAC1, después de ser uno de los más de 450 militantes de ERC que han suscrito un manifiesto que, en pleno debate sobre el futuro del partido, apuesta por abrir un proceso de "renovación general de la cúpula dirigente" que culmine en el congreso nacional del 30 de noviembre.

Torrent ha confirmado que defiende "una sacudida" interna, que pasaría por la renovación y que, según ha asegurado, "no va en contra de nadie", aunque sí choca con la pretensión de Oriol Junqueras de volver a optar a presidir el partido.

Según el conseller, Junqueras "debe tener un papel en ERC", porque ha protagonizado junto a Marta Rovira "el periodo más exitoso" de la historia reciente de ERC, pero hay que "saber encontrar el encaje" adecuado para él, con "una fórmula que permita una renovación".

Preguntado sobre si estaría dispuesto a jugar un rol principal en esta fase de renovación interna, Torrent ha dicho tener "la cabeza más fuera de la política que dentro" y, ahora mismo, está "volcado en gestionar" las cuestiones que atañen a su conselleria, aunque a continuación ha agregado: "Me siento con la responsabilidad de ayudar a hacer esta transición en el partido".

"Quiero contribuir a sentar las bases para un nuevo ciclo ganador", ha subrayado Torrent, que no ha querido aclarar "dónde y cómo" podría contribuir a "recoser el partido".

A su juicio, "sería muy precipitado y prematuro" empezar ya a "especular con nombres y perfiles" que podrían liderar la nueva etapa.

"Si la alternativa es peor, habrá repetición electoral"

Por otra parte, sobre las negociaciones para la investidura del próximo presidente de la Generalitat, ha afirmado que una repetición electoral "no es una buena noticia, no es el escenario mejor", pero a ERC no le da "miedo" esa hipótesis.

"Si la alternativa es peor, habrá que ir a una repetición electoral", ha recalcado Torrent, que ha puntualizado que es a PSC y Junts a quienes les corresponde "liderar esta negociación" para la investidura.