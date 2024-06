La paga extra de verano de los pensionistas: ¿quiénes la cobrarán? ¿Subirá la cuantía este año?

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a recibir dos pagas extraordinarias a lo largo del año laboral, tal y como recoge el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, y el mes de junio es la fecha apuntada en el calendario para recibir esta cuantía de cara a las vacaciones de verano. También para los pensionistas que reciben una prestación contributiva de jubilación por parte de la Seguridad Social.

"Las pensiones de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se devengan por mensualidades naturales vencidas y se satisfacen en 14 pagas", detalla la institución pública. Pero, ¿cobran esta gratificación todos los pensionistas? ¿Este verano subirá la cuantía?

Cuándo recibirán la paga extra de verano los pensionistas

En primer lugar, los pensionistas tienen, al igual que los trabajadores, dos pagas extraordinarias. Una en el mes de junio y otra que reciben en noviembre. El abono de estas cuantías se suele realizar, generalmente, en torno a la última semana del mes de junio, aunque dependerá de la entidad. Por tanto, un gran porcentaje de los pensionistas en España empezará a recibir esta paga a partir del próximo 25 de junio.

No obstante, existen supuestos en los que no se puede recibir esta gratificación. Las personas que reciban una pensión a causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional no tienen derecho a las pagas de junio y noviembre, ya que reciben estas cuantías de forma prorrateada en las 12 mensualidades ordinarias.

Qué pasará con la cuantía de la paga este verano

Como detalla el portal especializado en jubilación de BBVA, la cantidad de la paga extra de un pensionista depende de varios factores:

Tiempo de cotización a la Seguridad Social.



El valor de la base reguladora según la cantidad cotizada en los últimos años.



según la cantidad cotizada en los últimos años. El año de la jubilación. En 2024, será necesario haber cotizado 38 años o más para poder jubilarse con 65 años, mientras que aquellos que hayan cotizado menos de 38 años deberán esperar para retirarse con 66 años y seis meses cumplidos.



Este año, la paga extraordinaria que reciben los pensionistas beneficiarios ascenderá un 3,8%, como consecuencia de la revalorización de las pensiones.