Un hallazgo arqueológico revela una tragedia en un puente celta hace 2 milenios

Un reciente estudio publicado en la revista Scientific Reports ha revelado nuevos detalles sobre el misterioso hallazgo de 20 esqueletos humanos junto a las ruinas de un antiguo puente celta en Cornaux/Les Sauges, Suiza.

El descubrimiento, realizado en 1965 durante trabajos de renovación en el Canal de Thielle, había generado diversas teorías sobre su origen, desde sacrificios rituales hasta un violento accidente.

Ahora, un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Berna y el Instituto Eurac de Bolzano ha realizado un exhaustivo análisis bioarqueológico de los restos, combinando técnicas de datación por radiocarbono, análisis isotópicos, paleogenética y estudio de lesiones óseas. Los resultados apuntan a que los individuos, en su mayoría hombres jóvenes sin parentesco aparente, perecieron de forma súbita y simultánea debido al colapso del puente, probablemente provocado por una gran ola o inundación repentina.

Los esqueletos hallados pertenecían a miembros de la tribu celta de los helvéticos (Helvetii), el grupo más numeroso asentado en la región de los Tres Lagos, entre el lago Lemán y el lago de Constanza, en el corazón de la Europa celta. Debido a la naturaleza predominantemente oral de la cultura celta, son escasas las fuentes escritas sobre su historia y costumbres, procediendo la mayor parte de los testimonios de los escritos de Julio César, su adversario militar.

En este contexto, la arqueología se convierte en una herramienta fundamental para arrojar luz sobre estas antiguas poblaciones. "Al centrarnos en los hallazgos arqueológicos, podemos dar voz a las personas que no están atestiguadas en el registro escrito", explica Zita Laffranchi, investigadora postdoctoral en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Berna y coautora del estudio.

Detalles del análisis bioarqueológico

El excepcional estado de conservación de los esqueletos, incluyendo la presencia de tejido cerebral en cinco de los cráneos, sugiere que los cuerpos fueron cubiertos rápidamente por sedimentos tras su muerte. El patrón de lesiones óseas, distribuidas por todo el cuerpo y aparentemente causadas por un fuerte impacto, descarta la hipótesis de sacrificios rituales, ya que no se hallaron heridas compatibles con violencia intencionada o armas punzantes.

Por otro lado, la datación por radiocarbono sitúa los restos en torno al siglo I a.C., mientras que los análisis isotópicos han aportado información sobre la dieta y origen geográfico de los individuos. Además, gracias a técnicas paleogenéticas, se ha podido extraer y analizar el ADN antiguo de la mitad de los esqueletos, descartando vínculos familiares entre ellos.

La clara sobrerrepresentación de varones jóvenes en la muestra podría corresponderse con un grupo de prisioneros, esclavos, comerciantes o soldados. Sin embargo, la ausencia de lesiones de combate y la presencia de mujeres y niños entre las víctimas apunta más bien a un trágico accidente que sorprendió a un variado grupo de transeúntes mientras cruzaban el puente.

Conclusiones y perspectivas futuras

Si bien la secuencia exacta de los acontecimientos probablemente permanecerá envuelta en el misterio, los investigadores consideran altamente probable que un evento repentino y catastrófico, como una gran ola o crecida, provocase el violento colapso de la estructura y la muerte de las personas que se encontraban sobre ella en ese momento. No obstante, no descartan que el puente hubiera sido escenario de sacrificios rituales en el pasado o que algunos de los cadáveres precedieran al fatal accidente.

Más allá del dramatismo de las historias individuales, el objetivo último de este tipo de estudios es profundizar en el conocimiento sobre el patrimonio cultural y biológico de estas antiguas poblaciones. "En este tipo de investigación, nos interesan los individuos. Rastreamos sus historias de vida, que pueden ser muy emotivas", señala Zita Laffranchi. "Pero en el fondo, el objetivo es comprender mejor nuestro pasado a nivel de la población".

El misterioso hallazgo del puente celta de Cornaux/Les Sauges supone una ventana abierta a la Europa de hace 2.000 años y a la fascinante cultura de los celtas helvéticos. Gracias a la confluencia de múltiples disciplinas científicas, desde la arqueología hasta la genética, este tesoro oculto en el lecho de un río suizo sigue desvelando los secretos de nuestros antepasados.

Referencias

- Zita Laffranchi, Marco Milella et al., "A multidisciplinary study of a Celtic bridge in Cornaux/Les Sauges, Switzerland, and the 20 human skeletal remains discovered in its vicinity", Scientific Reports, 2023.

- Universidad de Berna, "Bioarchaeological investigation of 20 human skeletons discovered near the ruins of a Celtic bridge".