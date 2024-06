El sindicato policial SUP carga contra Puente: "Es usted quien ha revelado que puede tratarse de un vehículo policial"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a protagonizar un encontronazo con el jefe de prensa de Se Acabó la Fiesta, Vito Quiles. Este domingo, Puente llamó "saco de mierda" a Quiles después de que este insistiese, con una nueva fotografía, en que el ministro utilizó un coche oficial para asistir al concierto de Taylor Swift en Madrid hace dos semanas.

Puente afirmó que se encargará "personalmente" de que el autodenominado periodista lo pague "caro" por "difundir la matrícula de un vehículo policial", una información que en ningún momento había aportado Quiles.

Así, ahora el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha cargado contra el ministro por revelar que dicha matrícula pertenecía a un coche del cuerpo. "Es usted quien ha revelado que puede tratarse de un vehículo policial. Esperamos que en el Ministerio del Interior tomen nota. Sobre el texto mejor no nos pronunciamos. O sí, seremos educados: un ministro no debería expresarse así. Este es el nivel", ha compartido en X la cuenta del sindicato de Baleares. Una publicación de la que se ha hecho también el perfil del SUP a nivel nacional.

Es usted @oscar_puente quien ha revelado que puede tratarse de un vehículo policial, esperamos que en @interiorgob tomen nota. Sobre el texto mejor no nos pronunciamos, o si, serenos educados, un Ministro no debería expresarse así, este es el nivel pic.twitter.com/n8RkpwXdpj — SUP Baleares (@SUPBaleares) June 17, 2024

Este lunes, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó dar amparo a Vito Quiles "porque no es periodista en activo", al tiempo que consideró reprochable la actitud del ministro Óscar Puente.

En un comunicado, la FAPE explicó que ampara a los afiliados de las asociaciones de periodistas en relación a temas generales que afectan a las libertades de expresión y de información, "pero no a ciudadanos que no tienen la condición de periodista" en activo, como Quiles, que fue candidato en la lista de Se acabó la fiesta en las elecciones europeas.

Considera, por tanto, que "el enfrentamiento entre Quiles y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se trata de un conflicto entre dos políticos y que no ha lugar a admitir la petición de amparo".

Asimismo, recuerda que Quiles "ha vulnerado sistemáticamente el código deontológico de la FAPE y sus informaciones no cumplen el principio de veracidad que ampara el artículo 20 de la Constitución Española, teniendo, incluso, una causa abierta por un presunto delito de injurias y calumnias".