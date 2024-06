Marta Riesco, enamorada de un cantante y exconcursante de 'La Voz': "Piensas que dónde está el truco"

"Estoy enamorada". con esa rotunda afirmación se refirió Marta Riesco a su amiga nada más conocer en persona a Alejandro Caraza, su nueva ilusión tras su relación con Antonio David Flores.

Se trata de un cantante andaluz, exconcursante de La Voz, miembro del equipo de Antonio Orozco, que ha hecho que la reportera se sienta como hacía mucho que no se sentía. "Hacía mucho que no me pasaba algo así", ha reconocido ella en sus redes, donde ha explicado cómo han sido sus dos primeras citas.

Una, rodando el último videoclip del artista; y, la segunda, en Madrid, donde Alejandro se instaló unos días -en casa de la periodista- para asistir a un evento por parte de ella y en el que él se integró perfectamente.

"Como no he vivido cosas así, tan fáciles, te sorprende que alguien sea así. Porque a mí siempre me han ocultado. Conoces alguien así y piensas: '¿dónde está el truco?'", reconoce Riesco, que se confiesa totalmente ilusionada con él.

"Estamos hablando de cuándo y cómo será la próxima vez que nos veamos", anuncia a sus seguidores la reportera, que, más allá de lo que emocionalmente siente hacia él, indica: "Le admiro como artista, tiene un talento increíble. Gente como él tiene que triunfar".