Marina Yers se hace un blanqueamiento dental en Tailandia que acaba en tragedia: "El médico me dijo si quería continuar"

Marina Yers ha acabado en lágrimas tras su última experiencia, esta vez en Tailandia, donde se hizo un blanqueamiento dental en una clínica de un centro comercial.

La ucraniana, una de las influencers más destacadas en la actualidad con mas de 1 millón de seguidores en Instagram, ha vivido una auténtica pesadilla dentro de lo que para ella era un sueño que acabó en tragedia.

"Todo empezó al venir a este centro comercial repleto de clínicas detales. Esta parecía la mejor clínica de todas. Vi el procedimiento, el cual nunca había visto antes, pero dije: 'me atrevo porque quiero que mi sonrisa brille'", ha asegurado en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

¿Hacerse un tratamiento dental no urgente en un centro comercial de Tailandia? En su cabeza era un plan perfecto para pasar el día.pic.twitter.com/utdfKRLypk — Enfermera Saturada 🫀 (@EnfrmraSaturada) June 16, 2024

"Era extraño porque ya incluso en la limpieza, que no te suelen doler los dientes, ya me dolían un poco. El médico me dijo que tenía los dientes muy sensibles, que si quería continuar", ha continuado.

En las imágenes, donde se puede ver a la creadora de contenido gritar al profesional "para, para", asegura: "Por poco me desmayo". "Me ardían los dientes. Iba llorando y tapándome la boca, sintiendo dolores fuertes en cada uno de mis dientes. Nunca había pasado por algo así", ha concluido.