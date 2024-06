Illa pedirá a Rull "más tiempo" para articular una mayoría progresista para la investidura

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, no concurrirá al primer intento de investidura y asegura que pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, "más tiempo" para poder articular una "mayoría progresista" con ERC y Comuns que permita su investidura como próximo presidente de la Generalitat.

Así lo ha avanzado en declaraciones a la Cadena SER, antes de que este miércoles se reúna con Rull, en el marco de la ronda de consultas del presidente del Parlament con los líderes parlamentarios para perfilar la investidura.

"Sumaríamos 68 de los 135 escaños del Parlament de Cataluña. Voy a ir a la investidura, pero necesito más tiempo para poder armar esta mayoría progresista, la única que puede hacer viable esta investidura", ha resaltado.

El primer debate de investidura está previsto para el 25 de junio, pero si Rull no encuentra a ningún candidato con opciones de ser investido puede prescindir de este pleno específico y, en su lugar, activar igualmente la cuenta atrás de dos meses -que acabaría hacia el 25 de agosto- para investir a un nuevo president o, si eso no es posible, repetir las elecciones catalanas en octubre.

Al ser preguntado por una posible repetición electoral en Cataluña, Illa asegura que, a diferencia de la posición de Junts, su "olfato" le dice que no. "No está en mi mano", ha asegurado. "Mi compromiso es hacer todo lo posible para evitar que suceda. Pero claro que tengo límites, puedo tener flexibilidad, pero no voy a entrar en incoherencias de fondo con mi manera de entender la política, ni voy a hacer nada que desestabilice. Nos conviene estabilidad, transversalidad, planteamientos reformistas, abordar los debates necesarios y atentos también a la extrema derecha", ha afirmado.