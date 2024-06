El PPE propone repartirse la presidencia del Consejo Europeo con los socialdemócratas y la negociación de los altos cargos se estanca

Parecía que todo iba a ir como la seda pero la UE siempre guarda alguna sorpresa y la cena informal de este lunes entre los líderes de los 27 para hablar del reparto de altos cargos para la próxima legislatura tenía servido algún roce. Se ha producido a cuenta de la presidencia del Consejo Europeo, que el PPE quiere repartirse con los socialdemócratas (dos años y medio para cada grupo) mientras que los progresistas aspiran a que lo ocupe el ex primer ministro portugués, Antonio Costa. Fuentes diplomáticas han confirmado que este modelo propuesto por los populares ha sido la primera toma de contacto.

La familia de S&D quiere que la presidencia del Consejo Europeo sea para ellos, toda vez que la Comisión Europea seguirá en manos de Ursula von der Leyen y se prevé que el Parlamento Europeo se mantenga presidido por Roberta Metsola, las dos del PPE. La favorita para el cargo de Alta Representante es la primera ministra estonia, Kaja Kallas.

El modelo de dos años y medio para izquierda y derecha en el cargo ya se aplica como ley no escrita precisamente para la Eurocámara, pero en este caso los socialdemócratas no ceden, ya que son la segunda fuerza en el Parlamento tras las elecciones europeas del pasado 9 de junio y renunciaron precisamente al cargo en una circunstancia parecida en 2019. El Consejo Europeo fue entonces a parar a manos de los liberales bajo la figura de Charles Michel.

Así, Antonio Costa se erige como el elegido para el puesto, pese a las reticencias de algunos colegas conservadores, no solo porque tiene todavía una causa judicial abierta que aunque no le afecta directamente sí puede salpicar a su figura. Además, el Gobierno italiano por ejemplo pone en duda que su apoyo a Ucrania cuando estaba al frente del Ejecutivo luso. Eso sí, tiene muy buen cartel entre el resto de líderes, tal como dejaron claro la primera ministra danesa Mette Frederiksen o el canciller alemán, Olaf Scholz -negociador de S&D junto a Pedro Sánchez-.

La segunda opción que parecen manejar los progresistas para el puesto es precisamente el expremier italiano Enrico Letta, a quien Meloni no vetaría según medios italianos pese a haber sido rivales directos en la política nacional. De hecho, la cuota de país pesa mucho más pues el Gobierno portugués actual, de centroderecha, ya ha dado su apoyo a Costa. Con todo, el puesto de presidente del Consejo Europeo es el único que deciden directamente los líderes de los Estados miembros.

De los cuatro top jobs dos parecen decididos: Ursula von der Leyen tiene los apoyos para seguir otro lustro al frente de la Comisión, y además de no tener rivales directos en el PPE son muy claros. Su reelección está apoyada en la victoria aplastante de los conservadores en las elecciones, y ella es su candidata principal (spitzenkandidat). La alemana, no obstante, tendría que pasar el 'examen' de la Eurocámara, donde la coalición centrista suma más de 400 votos necesitando 361 para tener mayoría. No cuenta con rivales de entidad, como tampoco le aparecen a Roberta Metsola para que se mantenga como presidenta del Parlamento. Ya ha registrado su candidatura, y si logra los votos tendría el bastón de mando durante dos años y medio más, en esa ley no escrita que ahora el PPE quiere aplicar al Consejo Europeo.

El alto cargo que queda sería el de Alto Representante, que también necesitaría pasar el filtro del Parlamento Europeo y para el que la favorita es la primera ministra estonia, Kaja Kallas, que gusta sobre todo por su posición frente a Rusia y como guiño al papel de los países bálticos. Se ha encontrado con algún recelo por ejemplo del Gobierno eslovaco, pero ha sumado el apoyo claro de Polonia, que también parecía tener papeletas para lanzar al jefe de la diplomacia europea.