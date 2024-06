En memoria de María Teresa Campos, que este martes habría cumplido 83 años, Terelu Campos y Carmen Borrego han decidido organizar una misa en su honor. Sin embargo, la noticia se filtró a la prensa, revelando la ausencia notable de Gustavo Guillermo, el conductor de la presentadora.

Este lunes enTardeAR, al ver imágenes de la fallecida, Gustavo la ha descrito como una mujer irrepetible. "Yo sueño con ella cada día. He sido muy feliz a su lado, para mí he sido un privilegiado, recuerdo cuando cumplió 60 años y estaba enfadada por cumplir 60", ha compartido.

Sobre su ausencia en la ceremonia, ha explicado que comprende la situación, ya que no mantiene relación con ninguna de las hijas de la conmemorada: a una la tiene bloqueada y con la otra no mantiene el contacto: "Entiendo que no me hayan invitado".

Sin embargo, Gustavo ha asegurado no comprender cómo se divulgó la noticia a los medios: "Yo mañana voy a hacer una misa, le voy a rezar y no se va a enterar nadie", ha asegurado.

El considerado "hermano" de las Campos también ha aclarado que no sabe quién es el responsable de la filtración, pero que desde luego no ha sido él: "Me han acusado, que se aseguren de quién lo hace, ellas tienen el derecho de invitar a quien quieran".