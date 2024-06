Descubren un parásito invisible hasta ahora en peces de todo el mundo

Un nuevo estudio ha descubierto un nuevo parásito recién caracterizado en el blenio de labios rojos. Este pez vive en arrecifes tropicales, aunque, según las investigaciones, el microrganismo encontrado en su interior podría estar presente en peces de todo el mundo.

Publicado en la revista Current Biology, la investigación ha utilizado un método innovador para reconstruir parte del genoma del parásito a partir de datos de secuenciación obtenidos de su hospedador. De esta forma se podría detectar su presencia en otros peces mediante "códigos de barras" genéticos (DNA barcoding).

A pesar de encontrarse en peces de todo el mundo, el parásito no había sido caracterizado adecuadamente hasta ahora. Los datos genómicos del estudio han revelado que este parásito pertenece a un grupo de organismos no caracterizados previamente y que han sido denominados ictiocólidos, del latín "habitante de los peces". "Aunque ya se había identificado previamente mediante microscopía, hasta ahora no habíamos sido capaces de separar la señal genómica del pez huésped y del parásito", ha afirmado en un comunicado Javier del Campo, líder del estudio.

"Por primera vez, hemos sido capaces de identificarlos a través de su ADN, y situarlos dentro del conocido grupo de parásitos apicomplejos". Así lo ha asegurado el también investigador principal del IBE (Instituto de Biología Evolutiva), un centro mixto UPF-CSIC, en el grupo de Ecología y Evolución Microbiana y en la Escuela Rosenstiel de la Universidad de Miami.

"Códigos de barras"

Más allá de permitir la descripción de un grupo completamente nuevo de apicomplejos, la reconstrucción del genoma ha permitido a los investigadores identificar una serie de genes que pueden utilizarse para detectar la presencia de este organismo en otras muestras genómicas o del microbioma como si se tratase de un "código de barras". "Una vez que encontramos ictiocólidos en el blenio de labios rojos, un pez tropical, nos preguntamos si también formaría parte de la microbiota de otros peces", ha comentado Anthony Bonacolta, doctorando en biología y ecología marina en la Escuela Rosenstiel y primer autor del estudio.

El equipo, así, ha comparado el ADN de estos apicomplejos con bases de datos públicas de los microbiomas de cientos de especies de peces de agua dulce y marinos. Los resultados han mostrado que estos parásitos aparecen asociados a la mayoría de las especies de peces marinos analizadas y están presentes en todos los océanos. Se trataría, por tanto, de uno de los parásitos más extendidos entre los peces, con posibles implicaciones para la pesca comercial y las redes alimentarias oceánicas. "Estudios futuros podrían ayudarnos a entender mejor el impacto de parásitos tan prevalentes como los ictiocólidos en los ecosistemas marinos", ha señalado del Campo.

Los ictiocólidos pertenecen a Apicomplexa, un gran grupo de parásitos que incluye a los causantes de la malaria y la toxoplasmosis. Sin embargo, estos parásitos no representan un riesgo directo para la salud humana, pero son importantes para estudiarlos por la salud de los ecosistemas oceánicos y para obtener más contexto sobre la evolución de esos parásitos humanos.

El descubrimiento de los ictiocolidos ha agregado más contexto a esta evolución. Por primera vez, se los ha colocado como un grupo hermano de los habitantes de coral bien conocidos, los corallicólidos, también descritos recientemente como apicomplejos. "Estudiar los ictiocolidos no solo revela más sobre la evolución de los principales parásitos, sino también sobre otros rasgos básicos de los apicomplejos que pueden ser importantes en un sentido clínico. Pueden usar mecanismos de infección similares (ya que también son un parásito de la sangre) o tener otra biología similar que puede iluminar nuestra comprensión de otros apicomplejos", ha comentado Bonacolta.