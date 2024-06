El Ayuntamiento plantea pedir al Gobierno un acceso al barrio Butarque desde la A-4

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, se ha mostrado "dispuesto a acudir junto a los vecinos al Ministerio de Transportes para reclamar el enlace del barrio de Butarque a través de la A-4", que, a su parecer, "es imprescindible y urgente para evitar el aislamiento del barrio". Este ofrecimiento por parte del delegado llega tras las protestas de los vecinos, que reclaman una reunión con el Gobierno central para pedir que las obras de ampliación de carriles que se van a licitar en la A-4 contemplen también la conexión al barrio a través de esta vía.

Desde la Asociación Vecinal Independiente de Butarque (AVIB) llevan desde entonces intentando tener una reunión con el Ministerio para plantear que las obras contemplen la conexión con el barrio, pero aún no han obtenido respuesta. Para Carabante, la decisión de no escuchar por parte del Gobierno central responde a "su política de no ejecutar ninguna inversión en la ciudad de Madrid".

Además, los vecinos argumentan que "es un tramo que pasa por delante de las viviendas y donde no se contempla ningún beneficio para el barrio, que no solo seguirá sin poder acceder directamente a la carretera, puesto que el proyecto no tiene previsto un punto de acceso al mismo, sino que encima tendrá que soportar un mayor nivel de tráfico y ruido".

La situación de aislamiento que sufren los vecinos del barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde, ha llegado este lunes a la Comisión Permanente del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la mano del concejal de Vox, Ignacio Ansaldo. "Butarque es un barrio encajonado entre varias arterias de comunicación: las vías de ferrocarril, M-40, M-45, A-4 y M-301. Sin embargo, está totalmente aislado para la salida y entrada de vehículos, con solo una entrada por el norte y una por el sur", ha expuesto el concejal.

Otras conexión a través de la M-301

Las demandas que Ansaldo ha trasladado en la comisión no solo competen al Ministerio de Transportes, también a la Comunidad de Madrid, pues es la administración encargada de ejecutar otra posible entrada, en este caso a través de la M-301. "En la última Junta Municipal de Distrito en Villaverde, los vecinos vocales de Vox han impulsado que se construya el acceso que falta desde la M-301, algo que fue apoyado por unanimidad", ha expuesto Ansaldo.

Sin embargo, esta propuesta necesita de la coordinación del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, pues el argumento del Consistorio para no llevarla a cabo es que la M-301 está sin urbanizar por parte de la Comunidad y en esas condiciones lo va a ser recepcionada.

Por su parte, Carabante ha reconocido que existe ese "debate en cuanto a las competencias", aunque argumenta que eso no supone una dejadez en las responsabilidades, ya que "se están ejerciendo a través de conservación y mantenimiento de la dirección general de carreteras de la Comunidad de Madrid". En este caso, el delegado también se ha comprometido a acudir con los vecinos ante la Comunidad de Madrid para "trabajar en conjunto por la mejor solución".