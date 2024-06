Díaz convoca a sus aliados para repensar Sumar pero tanto su partido como Podemos evitan abrir la puerta a un entendimiento

Sumar empieza a dar pasos para elaborar un diagnóstico sobre su debacle en las pasadas elecciones europeas y para abordar cambios en un proyecto que, tras ese batacazo, se encuentra muy tocado. Este lunes, la formación anunció que convocará a los principales partidos que componen la coalición que lidera de facto Yolanda Díaz —IU, Más Madrid y Catalunya en Comú— para hacer balance común de los malos resultados y diseñar una hoja de ruta de cara a los próximos meses. Y, aunque Sumar no ofreció detalles sobre por dónde irán las discusiones de esa mesa, este lunes su dirección evitó pronunciarse sobre la posibilidad de tender puentes con Podemos, al igual que hizo la formación morada, que tampoco quiere oír hablar por el momento de un entendimiento con sus antiguos socios.

La encargada de anunciar la convocatoria de esta mesa de partidos fue la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, que el pasado jueves fue designada como una de las cuatro personas que tomará las riendas del partido de Díaz tras haber renunciado esta a su cargo de coordinadora, aunque en la práctica sigue siendo la líder. Hernández explicó que la dirección de Sumar ha decidido "abrir un proceso de trabajo con el resto de fuerzas de la coalición" con la intención de "compartir" los "balances" que hacen los diferentes partidos sobre los resultados electorales de las europeas.

La dirigente no quiso ofrecer más detalles en relación a las tareas de esta mesa, y se limitó a señalar que primero se cerrará un calendario para que los debates no se eternicen y se alcancen unas conclusiones. Fuentes de Sumar, no obstante, concretan que lo lógico sería llegar al parón veraniego —que en política suele tener lugar a mediados de agosto— al menos con un análisis bosquejado. Sobre si se van a abordar solo cambios en la organización interna de Sumar o si también se va a cambiar el discurso político de los de Díaz, Hernández insistió en que "lo que la mesa tenga que debatir lo tendrá que decidir la propia mesa".

No obstante, la propia convocatoria de una mesa de partidos en la que estén representados, en pie de igualdad, Movimiento Sumar (el partido de Díaz), IU, Más Madrid y Catalunya en Comú ya deja claro que los cambios internos en la alianza de partidos en torno a Díaz son un hecho. La vicepresidenta ideó una alianza en la que ella y su pequeña formación eran preponderantes y en la que intentó subsumir a sus socios. Y la sucesión de batacazos electorales, el último el de las europeas, han dado al traste con esa concepción de Sumar por la vía de los hechos: ahora, todos los partidos que componen la coalición van a discutir de igual a igual, lo que de facto supone quitar buena parte de su poder interno a Díaz.

Menos avanzado se encuentra el análisis sobre qué ha fallado a nivel de discurso y acción política para que Sumar haya caído por debajo de un 5% de los votos. En relación a eso, Hernández señaló este lunes que es precisamente el debate que se entablará a partir de ahora el que debe servir para extraer conclusiones que expliquen el mal resultado, aunque las formaciones que forman parte de Sumar ya han lanzado sus primeras hipótesis. Fuentes del entorno de Yolanda Díaz, por ejemplo, consideran que la formación se ha "equivocado tácticamente al prestarle demasiada atención a la competición" con Podemos.

Con esa reflexión con la que coincide, en parte, Más Madrid, cuyo diputado autonómico Héctor Tejero señaló en un artículo en eldiario.es el pasado viernes que Sumar no ha sabido "superar el ciclo anterior" ni gestionar "su relación con Podemos después de su salida del grupo parlamentario de Sumar y su relación con el PSOE tras revalidar el Gobierno". Por su parte, en entrevista con 20minutos, el líder de IU, Antonio Maíllo, criticó la semana pasada que Díaz hubiera diseñado una organización vertical en la que las decisiones las tomaba únicamente ella y su equipo. "Si en un frente amplio las decisiones las tomas solamente tú, el resto de la gente no se implica", denunciaba Maíllo.

Podemos y Sumar, por ahora separados

El líder de IU, además, lleva semanas planteando la necesidad de volver a tender puentes con Podemos, y en la entrevista con este diario se mostró partidario de "bajar el pistón y ser amable en las palabras y en el debate" para "ir creando espacios amables" y de entendimiento con los morados de cara al futuro, aunque también aseguró que la prioridad es "hacer primero el análisis correcto de la situación entre las organizaciones que componen Sumar". No obstante, este lunes Hernández no quiso pronunciarse sobre la conveniencia de retomar la relación con Podemos y se limitó a señalar que es positivo que se empiece a "normalizar el debate" sobre los pasos que debe dar la izquierda a la izquierda del PSOE.

En la misma línea, los morados esquivaron este lunes el tema en su habitual rueda de prensa tras la reunión de su ejecutiva. "Quedan tres años para las generales y es imprescindible que el Gobierno gobierne", y Podemos "pasó página" cuando rompió con Sumar "para poder hacer política, tener voz propia y poner solución a los problemas de la ciudadanía", señaló en este sentido el secretario de Organización morado, Pablo Fernández, que afirmó que "en una situación como en la que estamos, es un error centrarnos en hablar de nosotros mismos".

La reflexión extendida en Podemos es que cualquier debate sobre un posible entendimiento de las izquierdas de cara a las próximas elecciones generales deberá hacerse cuando esos comicios se acerquen. Será entonces cuando existirá un retrato más fiable de qué organizaciones existen a la izquierda del PSOE y cuál es la correlación de fuerzas entre ellas, y también cuando será más sencillo determinar si una eventual candidatura conjunta serviría para multiplicar el número de escaños o no. En principio, las generales no tendrán lugar hasta mediados de 2027, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede convocarlas cuando considere.