Anabel Pantoja pone fin a los rumores demostrando su amor por David Fernández: "Ganaremos este partido"

Tras anunciar su embrazo, Anabel Pantoja se encuentra en una burbuja de felicidad que no quiere que nada ni nadie intente estallar. Actualmente, la colaboradora está en su cuarto mes de gestación y desde que anunciara hace apenas unas semanas la gran noticia, la influencer ha decidido seguir en activo.

Por el momento, Anabel se ha centrado en mantener su vida laboral dentro de lo posible, mientras que disfruta de la experiencia con su novio y padre de su hijo, David Fernández. Prueba de ello se ha visto en sus redes sociales. Y es que ha sido gracias a esos bonitos momentos juntos por los que han vuelto a ser de nuevo portada y titular.

Tras las acusaciones de una supuesta infidelidad por parte del joven, Anabel no ha dudado en defenderle a capa y espada. Así, aprovechando la temporada futbolística que se viene en las próximas semanas, ha escrito una original declaración. "Ganaremos este partido. Aunque haya defensas, córners, penaltis y tarjetas rojas. Te quiero papi", se puede leer en su perfil de Instagram.

Anabel Pantoja ha declarado su amor. anabelpantoja00 / INSTAGRAM

Así, sin necesidad de mencionar los recientes rumores, la joven pone punto y final a cualquier comentario sobre una posible crisis en la pareja. Y es que, como así aseguró Omar Sánchez, expareja de la influencer, este no está siendo su año.

Tras cortar con su pareja Marina Ruiz, la noticia sobre el embarazo de su ex, Anabel, no parece haberle sentado especialmente bien. "Es peor momento de este año para mí, sin duda alguna, ha sido cuando me levanto y me despierto con una portada de que mi expareja se queda embarazada", aseguró en ¡De Viernes!

"Me sorprendió, digo 'qué pasada', ¿no? Se quedó embarazada, pues me alegro, que lo estaba buscando, pero ese día para mí fue bastante duro porque se me juntó con la ruptura de Marina y toda la prensa llamándome. Es como que todos los astros se unieron para que fuera uno de los peores de mi vida", aseguró el televisivo en aquel momento.

Sin embargo, estos comentarios no parecen afectar lo más mínimo a Anabel porque, como así ha explicado a Europa Press, ella está viviendo el "mejor momento de su vida": "No voy a hablar de cosas que me parecen absurdas y tengo una familia preciosa a la cual quiero dedicar tiempo, estoy muy feliz, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones, la verdad que hay muchos comentarios positivos y los negativos me la bufan, como diría Mila"