Violeta Mangriñán se sincera sobre una posible boda: ​"Si algún día Fabio me lo pide, me casaré con toda la ilusión del mundo"

Después de dos hijas en común y cinco años de relación, no son pocos los seguidores de Violeta Mangriñán que se preguntan por una posible boda con Fabbio Colloricchio. Entre ellos parece haber una relación prácticamente perfecta, por eso, la duda sobre si darán o no el siguiente paso está cada vez más en el aire.

Es por ello que ha sido la propia influencer la que se ha querido hablar sobre el tema. A través de sus redes sociales, la que fuera concursante de Supervivientes ha sido lo más sincera posible con todos sus fans. Y es que, para ella casase "nunca ha formado parte de mi lista de sueños por cumplir".

Aunque como así ha confesado: "Tener hijos tampoco y tengo dos". Por eso, aunque deja la puerta abierta, lo cierto es que no es algo a lo que le dé especial importancia. Según ha explicado en su cuenta de Instagram, "a estas alturas" y después de no seguir el orden tradicional, pues ha sido madre antes de dar el 'sí, quiero' ya no depende de ella.

Violeta ha hablado sobre su posible boda. INSTAGRAM

"Si algún día Fabio me lo pide, me casaré con toda la ilusión del mundo", ha asegurado. Por eso, si bien recalca que "no es algo esencial" para ella "en estos momentos", sí que estaría dispuesta. Eso sí, manteniendo la tradición de que sea el hombre quien se arrodille.

"Si algún día me lo pide genial, si no, también. Y no, nunca se lo pediría yo", ha querido dejar más que claro. Por el momento, el italiano no ha dado ninguna declaración al respecto, aunque en varias ocasiones ha asegurado que tiene planeado hacerle la proposición cuando Violeta "menos se lo espere".