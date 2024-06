Ucrania pedirá a Suiza que aclare por qué países que prometieron su apoyo no aparecen en el comunicado final de la cumbre de paz

La cumbre de paz celebrada en Suiza el pasado fin de semana terminó con una declaración en la que decenas de países asistentes mostraron su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Sin embargo, no todos decidieron rubricar dicho documento, lo que ha generado críticas dudas sobre el apoyo de algunos Gobierno a Kiev. Las autoridades ucraniana han asegurado este lunes que algunos países que habían mostrado su intención de firmar el comunicado final no lo aparecen en el texto, por lo que solicitarán al Gobierno de Suiza una aclaración sobre cuáles son los países que finalmente firmaron y cuáles no.

El documento, firmado por más de 80 países y organizaciones no gubernamentales, pedía el fin de la guerra y respetar la integridad territorial de Ucrania, entre otras cosas. Del total de participantes, doce declinaron firmar el documento, una decisión que ha aceptado el Gobierno ucraniano, asegurando que uno de los objetivos del encuentro era el de dar voz a todo tipo de opiniones. Entre estos países están Brasil, India y Sudáfrica, que forman parte junto a Rusia y China de las BRICS, el grupo de economías emergentes. Tampoco se unieron a la declaración final México, Armenia, Baréin, Indonesia, Libia, Arabia Saudí, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Surinam.

La polémica se ha producido en la mañana de este lunes cuando el Gobierno suizo ha comunicado el texto final y no aparecen las firmas de los representantes de Irak y Jordania. Kiev se ha mostrado sorprendido, ya que asegura que estos países se habían comprometido a apoyar la declaración final "Nos pondremos en contacto con nuestros colegas de Berna y discutiremos una vez más la lista completa de países que se han unido. Yo estuve presente personalmente cuando se anunciaron los resultados de la adhesión al comunicado y estos países figuraron en el marcador final en la sala donde se celebró la sesión", ha dicho Oleksander Bevz, uno de los asesores de la oficina presidencial ucraniana.

Bevz ha reconocido que su país no sacará conclusiones en caliente sobre estos hechos y ha recordado que el texto aún "sigue abierto" para que se adhieran todos loa países que quieran. Además, ha reconocido que algunos representantes desde el primer momento advirtieron de que no apoyarían la resolución final de la cumbre, por lo que no lo califican de un fracaso.

"Probablemente esté relacionado con las particularidades de ciertos procesos políticos dentro de estos países. Algunos países estaban directamente bajo presion, y el presidente habló repetidamente de esto, tanto con respecto a la participación en la cumbre como con respecto a la adhesión a algún documento final", ha manifestado Bevz, según recoge Ukrinform.

"La independencia, la integridad territorial y la soberanía fueron reconocidas absolutamente por todos los participantes en la Cumbre. Es la mayoría del mundo. Esto da un fuerte apoyo a Ucrania. Este es uno de los éxitos de esta Cumbre", dijo el propio mandatario ucraniano este fin de semana. Zelenski ha pedido que esta cumbre no sea un hecho único y que se realice la próxima en un corto período de tiempo, en la que espera que se pueda llegar a un acuerdo definitivo para el fin del conflicto.

El presidente ucraniano reconoció que hay dos maneras de imponerle la paz a Rusia: mediante diplomacia o con una defensa fuerte y un ejército poderoso. "Haremos todo lo posible para poner fin a la guerra. Hoy es sólo el primer paso, pero muy poderoso", señaló el presidente durante una de sus intervenciones en la cumbre.