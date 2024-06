La F1 llega al centro de Barcelona: estas son las calles que se cortarán a partir de este martes para preparar la exhibición

Queda menos de un día para que los pilotos del mundial de Fórmula 1 recorran con sus bólidos el centro de Barcelona. Por ello, este martes comienzan los cortes en la zona de plaza Catalunya, Ronda Sant Pere y Ronda Universitat, donde se encontrarán los boxes de las escuderías participantes en el espectáculo automovilístico, y del Passeig de Gràcia hasta el cruce con la calle Aragó, que es por donde este miércoles los monoplazas circularán.

A partir de las 16 horas de este martes, y hasta el 20 de junio a las seis horas, los vehículos no podrán circular por las inmediaciones de plaza Catalunya. Las vías afectadas serán la Ronda Sant Pere y Ronda Universitat (entre Pau Claris y Rambla Catalunya), plaza Catalunya (en el lado Besòs y la acera de montaña), Passeig de Gràcia (entre la plaza Catalunya y Gran Via) y la calle de Casp (entre Passeig de Gràcia y Pau Claris).

A las 22 horas, se añadirá un corte de circulación entre la Gran Via y la calle Aragó. El día del espectáculo de velocidad, Gran Via, Diputació y Consell de Cent estarán cortadas entre Rambla Catalunya y Pau Claris a partir de las 11 horas hasta el fin del 'Road Show'. La Guardia Urbana recomienda no coger Gran Via desde plaza España durante estos dos días para evitar aglomeraciones. En caso de circular por ella, los vehículos serán desviados por las calles Comte d'Urgell y Aribau.

En dirección Besòs-Llobregat, se recomienda no circular ni por la Ronda Sant Pere ni por la calle de la Diputació. En el caso de seguir circulando por estas arterias de la ciudad, los desvíos estarán en la calle de Roger de Llúria y en Pau Claris. Consell de Cent quedará cortada en Balmes y los vehículos se tendrán que desviar por esta vía en sentido mar.

Además, según la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, partir de las 16 horas, variarán su recorrido las líneas D50, H16, V15, 19, 22, 24, 52, 54, 55 y 67 y, a partir del miércoles a las 11 horas, lo harán H12, X1 y 7: todas ellas recuperarán su itinerario habitual el jueves a las 6 horas.

También puede haber afectaciones a partir del martes en las líneas nocturnas N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N11, N12, N13, N15, N28, N61, N62, N64, N65, N70, N71, N72, N73, N80, N81 y N82, así como el Aerobús A1 y A2, y el N51 a partir del miércoles.

Desde el martes y hasta el jueves, también podrán ver alterada su ruta las líneas interurbanas L0225, L1446, L1824, L1624, L1561, L2036, 3046, 3028 y las exprés e11.1, e11.2, e12 y e 22. Asimismo, desde el miércoles a las 11 horas las líneas L1492, L0786, 808, 848, C3, C6, 1020, 714, 2108, 2109, 2062 y el exprés e23.

Los coches del espectáculo de Fórmula 1 irán desde plaza Catalunya hasta la calle Aragó, a través de Passeig de Gràcia, por un circuito urbano de 630 metros. Eso genera afectaciones para los peatones, que no podrán cruzar, a partir de las 15 horas del 19 de junio, el Passeig de Gràcia, entre la calle Aragó y la plaza Catalunya. Aquellas personas que necesiten desplazarse en dirección Llobregat-Besòs y a la inversa, tendrán que ir a buscar el cruce en la Ronda Sant Pere (acera mar) o bien subir hasta Aragó.

En cuanto al acceso a los estacionamientos privados, este miércoles se permitirá el paso de vehículos que tengan que entrar a aparcamientos de la zona o llegar hasta los hoteles hasta las 15:00 horas, momento en el que ya no se podrá volver a acceder hasta las 23:00 horas. En el caso de la distribución urbana de mercancías, los vehículos de reparto también podrán seguir entrando al ámbito de la exhibición hasta las 15:00 horas. Posteriormente, el acceso quedará cortado hasta las 23:00 horas.