Millie Bobby Brown, Noah Schnapp o Gaten Matarazzo: así han cambiado los jóvenes protagonistas de 'Stranger Things'

Han pasado cerca ya ocho años desde que, en 2016, Netflix estrenase una serie que se convirtió en uno de sus buques insignia casi de manera inmediata: Stranger Things. La ficción, que canalizaba una corriente nostálgica por el gótico, el terror y las aventuras infantiles de, sobre todo, el Hollywood de los años 80, encumbró a sus jóvenes protagonistas y les dio una nueva vida a otros, como es el caso de Winona Ryder o David Harbour.

Con la esperada quinta y última temporada programada para algún momento de 2025 —es bien sabido que entre temporada y temporada en ocasiones han llegado a pasar incluso tres años—, repasamos la vida de sus estrellas, aquellas que nacieron de la producción y otra que han visto aumentar su fama desde entonces.

Porque esa precisamente ha sido una de las mayores críticas contra la serie en sus continuaciones: su otrora jovencísimo reparto ya no es, sin embargo, tan joven.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown en la presentación de 'Damsel' Evan Agostini/Invision/AP

Desde el estreno de la serie hasta el día de hoy, no hay ninguna duda de quién se ha convertido en la gran estrella. Millie Bobby Brown, Once en la ficción, ha ganado peso con el paso de los años no solo en la industria, teniendo ya su propia saga en Netflix —con Enola Holmes— sino también con papeles importantes en Godzilla vs. Kong o The Electric State, la próxima película de los hermanos Russo.

Además, se ha convertido en un referente de la moda e influencer, con más de 63 millones de seguidores en Instagram. Pero, sobre todo, ha sorprendido su precocidad: a sus 20 años de edad, la natural de Marbella ya se ha casado con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, de 22 años, en una ceremonia íntima, aunque según el mítico cantante pretender realizar una celebración más grande.

Finn Wolfhard

El actor Finn Wolfhard. ARCHIVO

Finn Wolfhard, el actor que ha interpretado al líder del grupo de jóvenes, Mike Wheeler, es muy diferente en la vida real, pues se trata de alguien que prefiere el hermetismo en su privacidad. Eso sí, su carrera también es muy reseñable: las sagas It y Cazafantasmas, el doblaje de Pinocho, Carmen Sandiego y la nueva serie de Scott Pilgrim e, incluso se ha estrenado como director tanto de cortometrajes como teatral.

Además, su otra gran pasión es la música: entre 2017 y 2019, Finn fue vocalista y guitarra rítmica de Calpurnia, un grupo de indie rock canadiense, si bien luego pasó a formar parte del dúo The Aubreys. En el terreno personal, se sabe que estuvo saliendo con la también actriz Elsie Richter, relación que se confirmó en 2021, aunque se desconoce si siguen juntos.

Noah Schnapp

Noah Schnapp. Getty Images

Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, es sin lugar a dudas quien ha protagonizado las mayores polémicas fuera de la serie. La más reciente, el hecho de que le hayan echado de un local de Nueva York por encontrarse "agresivo y borracho" después de que el resto de clientes se negase a tomarse unos chupitos de tequila con él —a sus 19 años, todavía es menor de edad en Estados Unidos—.

Sin embargo, su mayor polémica ocurrió en 2023, el mismo año en el que salió del armario como homosexual, lo cual tiene en común con el personaje que interpreta: desde las redes sociales se ha pedido el boicot a Stranger Things por mantener en plantilla a Schnapp, quien se ha convertido en un acérrimo defensor de Israel en sus bombardeos sobre Palestina, incluso riéndose de lo ocurrido creando pegatinas con lemas como "El sionismo es sexy" y "Hamas es Isis". Aunque luego dijo que se le malinterpretó, muchos usuarios creen que fue un lavado de imagen de su agente al ver los comentarios en su contra y no hay visos de que le vayan a perdonar.

Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin como Lucas en 'Stranger Things'. Netflix

Desconfiado y casi siempre a la defensiva. Así se presentó al mundo Lucas Sinclair, el personaje de Caleb McLaughlin. El actor, durante este tiempo, se ha centrado tanto en Broadway como en la música, lanzando incluso dos sencillos, Soul Travel y Neighborhood, sobre todo a raíz de la pandemia.

Sin embargo, poco a poco ha vuelto a ganarse un sitio en la industria, apareciendo en películas como Cowboy de asfalto, junto a Idris Elba, The Book of Clarence o la futura La salvación, dirigida por Lee Daniels.

Gaten Matarazzo

El actor Gaten Matarazzo, en 2023. Leon Bennett / Getty

Dustin, el cerebro del grupo, con un rostro y una sonrisa muy reconocibles desde prácticamente su primer plano. Así conoció el mundo a Gaten Matarazzo, quien, como su personaje, sufre de disostosis cleidocraneal, lo que no ha impedido que, ya antes de la serie, triunfase en Broadway, carrera que ha continuado en producciones como Querido Evan Hansen o Sweeney Todd. Además, ha participado en videoclips de Katy Perry o Green Day y llevó su propio programa de cámara oculta para Netflix: Grita, te estamos filmando.

Sadie Sink

Sadie Sink. Christopher Polk / Getty Images

Otra de las que más ha triunfado. Sadie Sink, Max Mayfield en la serie, tiene 26 millones de seguidores. Pero la actriz texana sigue su carrera con pies de plomo, como lo demuestra que se atreviese a darle la réplica al ganador del Oscar Brendan Fraser precisamente por el papel por el que se llevó la estatuilla, La ballena. Además de varios proyectos pendientes, se ha convertido en un rostro muy conocido entre los y las swifties del mundo, ya que protagonizó el primer cortometraje de Taylor Swift como directora: All Too Well: The Short Film.

Natalia Dyer

La actriz Natalia Dyer, en 2022. Jon Kopaloff / Getty

Natalia Dyer, quien desde la primera temporada encarna a Nancy Wheeler, la hermana mayor de Mike, se ha centrado en el cine independiente como forma de alejarse del foco mediático fruto de su participación en la serie. Así, ha participado en cintas como Velvet Buzzsaw, Yes, God, Yes, La apariencia de las cosas o Chestnut. Además, se hizo viral que, prácticamente desde que se conocieron, está saliendo con su compañero de reparto Charlie Heaton.

Joe Keery

El actor Joe Keery, en 2024. Jamie McCarthy / Getty

Al igual que otros compañeros de reparto, Joe Keery —Steve Harrington en la serie— también se ha centrado en su faceta musical: fue vocalista y guitarrista en una banda, Post Animal, si bien desde 2019 su carrera ha continuado en solitario bajo el nombre artístico Djo, habiendo sacado ya dos álbumes.

Estuvo saliendo con la también actriz Maika Monroe entre 2017 y 2023 tras conocerla en el rodaje de la película Spree. Antes había participado en la cita Molly's game, y recientemente en la cinta de acción Free Guy y en la quinta temporada de la serie Fargo.

Charlie Heaton

Charlie Heaton y Natalia Dyer en 'Stranger Things' Netflix

Otro de los nombres grandes que han salido de Stranger Things, con cuya compañera de reparto, Natalia Dyer, sale desde 2016, es el de Charlie Heaton, Jonathan Byers, el hermano mayor de Will, en la serie, quien, además, ya era padre cuando comenzó la serie: su hijo, Archie, nació en 2014 fruto de una relación con la baterista japonesa afincada en Londres Akiko Matsuura.

Aunque al principio fue noticia por no poder entrar en Estados Unidos para el estreno de la segunda temporada —las autoridades le encontraron cocaína en su equipaje—, se ha ido reformando y encontrando su hueco en producciones como El secreto de Marrowbone, dirigida por el español Sergio G. Sánchez, en la saga de X-Men, con Los nuevos mutantes, y en la afamada cinta de Joanna Hogg The Souvenir: Part II.