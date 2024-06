Alejandro Nieto se derrumba al recibir una terrible noticia antes de poner rumbo a 'Supervivientes All Stars'

El ganador de Supervivientes 2022, Alejandro Nieto, regresa a Honduras para vivir de nuevo la experiencia y enfrentarse a Supervivientes All Stars. Antes de comenzar la aventura, el exparticipante de La isla de las tentaciones se ha derrumbado al recibir una triste noticia.

"Sé que me voy a Supervivientes, y que la familia guay y todo bien, pero hay una cosita que es muy importante", ha comenzado explicando el andaluz a través de sus stories. "Resulta que un familiar de una amiga de mi tía ha sufrido algo que no entiendo, que no entiendo cómo puede existir", ha expresado, sin poder aguantar las lágrimas.

El ganador de Supervivientes ha explicado que se trata de una chica que se llama Carla, de 25 años, "con una vida por delante", que ha perdido los dos brazos y las dos piernas "por una bacteria llamada Sepsis", que afecta al 5% de la población. "¿Qué os digo sobre esto? A mí estas cosas me pueden. La chica necesita ayuda, necesita conseguir visibilizar esto", ha añadido.

'Story' de Instagram de Alejandro Nieto. ALEJANDRO NIETO / INSTAGRAM

Según ha comentado Alejandro Nieto, completamente emocionado, la joven, a la que le quedaban cuatro meses para ser abogada y montaba a caballo, necesita una prótesis.

"No sé, se me parte el alma. No entiendo cómo pueden pasar estas cosas, pero hay que animarla y hay que ayudarla", ha pedido el concursante de Supervivientes All Stars, que ha asegurado que Carla "es una luchadora", a la que ha querido transmitirle todo su apoyo.

"Eres una campeona", ha concluido Nieto, que ha añadido el Instagram de la joven, Miss.maronda, para que sus seguidores puedan ponerse en contacto para las donaciones.