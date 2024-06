Juzgan a un hombre por prescribir un tratamiento nocivo a una mujer y provocarle lesiones cutáneas

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado el pago de una multa a un acusado de prescribir a una mujer un tratamiento perjudicial para su salud a base de dióxido de cloro. Esto le provocó lesiones cutáneas y problemas intestinales. Según una nota de prensa del Ministerio público, la vista oral está señalada para este martes, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, a las 10.40 horas.

De acuerdo al relato fiscal, en octubre de 2021, el acusado trabajaba en un centro de medicina integrativa en Gijón, con el consentimiento de su propietaria, también procesada en esta causa. La víctima, que estaba diagnosticada de fibromialgia y padecía dolores múltiples articulares y musculares desde hacía tiempo, así como problemas digestivos por colon irritable y depresión, decidió acudir por recomendación de terceras personas a la consulta del acusado para paliar sus dolencias, a pesar de estar tratada en el ámbito de la sanidad pública.

A primeros de octubre de 2021, el acusado recibió en el centro a la mujer, que le expuso sus problemas, ante los que el acusado, que carecía de titulación médica que pudiera sustentar el pautar tratamiento alguno para aliviar o curar las dolencias, le prescribió tomar dióxido de cloro en un litro de agua, a dosis de 5 ml diarios. A las 48 horas de empezar a tomar el medicamento le comenzaran a salir a la víctima lesiones pruriginosas con progresión a ampollas en ambos muslos y región supraclavicular y eritemas en la frente, así como un agravamiento de la diarrea que padecía.

Ante esto, la mujer contactó con el acusado, quien no le dio importancia a las citadas lesiones y le insistió en la toma de lo pautado. Esta situación se prolongó hasta el 15 de octubre de 2021, en que la víctima no aguantando más el dolor, acudió al hospital de San Agustín en Avilés, dependiente del Sespa, en donde se le diagnosticaron y trataron las lesiones cutáneas por intoxicación por cloro y los problemas gastrointestinales, hasta que se le dio el alta cinco días después. La Fiscalía ha recalcado que el dióxido de cloro supone un riesgo para la salud de las personas si es consumido y no está autorizado para tratar ninguna enfermedad.

182 días

Para la curación de las lesiones, la víctima precisó tratamiento médico hospitalario. Tardó en curar 182 días, de los cuales cinco fueron de hospitalización. Le quedaron como secuelas diez manchas circulares de hipopigmentación leve en los miembros inferiores de 0,5 cm de diámetro, una en la región escapular de 0,5 cm y 4 de 0,2 y 0,3 cm en región abdominal, así como un agravamiento de su estado mental previo. La Fiscalía ha considerado, por tanto, que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia grave de los artículos 152.1.1 del Código Penal.

Por este motivo, el órgano ha solicitado que se condene al acusado a 12 meses de multa con un valor de la cuota diaria de diez euros y una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal ha solicitado que el acusado indemnice a la víctima con 7.630 euros por los días que tardó en curar y con 2.000 euros por las secuelas, más con los intereses legales correspondientes.

Asimismo, el procesado deberá de indemnizar al Sespa con 2.431,24 euros por los gastos médicos causados, con los intereses legales correspondientes. De estas cantidades responderá de forma directa la compañía aseguradora y subsidiariamente la otra acusada. Además, se ha pedido para el hombre el abono de las costas procesales.