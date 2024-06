Este lunes, Alejandra Rubio ha expresado su indignación en Así es la vida debido a la divulgación pública de la misa del lunes 17 de junio en honor a su abuela, María Teresa Campos, que habría cumplido 83 años este martes. La televisiva ha manifestado su sorpresa y desconcierto ante la filtración: "No entiendo a quien se le ha ocurrido contar esto. Yo me he quedado sorprendida de que salga esta noticia".

La hija de Terelu Campos ha desmentido categóricamente que la ceremonia sea un "homenaje" a la fallecida y que se pretenda comercializar con el evento: "Este recuerdo se ha hecho para nosotros (la familia), no para la prensa".

En relación a la posible asistencia de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, la colaboradora ha aclarado que su presencia dependerá de su propia decisión: "Si quiere venir, vendrá".

Además, Rubio ha subrayado que preferiría que ciertas personas no acudiesen, lo cual podría interpretarse como una indirecta hacia Belén Esteban, que en Ni que fuéramos manifestó su intención de asistir: "Hay gente que ha querido venir cuando se ha enterado y se le ha dicho que es una cosa de la familia y ya está".

Por otro lado, el programa ha contactado con la íntima amiga de la conmemorada, Mayte Valdelomar, quien tampoco irá a la ceremonia debido a su reciente llegada de Colombia: "Me considero incapaz de ir tras 18 horas de vuelo (...) No me ha dado tiempo a peinarme. Me da muchísima pena, pero no hace falta que yo vaya a la misa por Teresa porque le rezo todas las noches. Todos los días el recuerdo".