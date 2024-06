El sofoco de Lola Lolita sangrando por la nariz tras la muerte de su gatito de seis días: "Pensé que iba a salir adelante"

Lola Lolita está pasando por un momento muy triste en su vida. Tras un fin de semana de éxito y diversión en el Lola Lolita Land, la influencer ha tenido que lamentar la pérdida de una de sus mascotas: un gatito de apenas seis días.

La creadora de contenido ha comunicado lo ocurrido a través de varios vídeos en sus historias de Instagram. "Esta mañana he tenido un disgusto muy fuerte", ha comenzado con su explicación a las 7.55 horas. "Por eso, después de meses, me ha vuelto a sangrar la nariz", ha detallado.

Y es que a la vez que contaba lo ocurrido, entre lágrimas y sofocos, a la influencer le ha empezado a salir sangre de uno de sus orificios nasales. "Necesitaba contarlo porque esta es mi vida y siento que si lo cuento pueda sentirme mejor", ha asegurado Lola Lolita.

"Hace una semana acogí a un gatito bebé porque nadie lo quería. Muchas veces he tenido gatitos pequeños y siempre han salido bien. Sí que es verdad que nunca había tenido uno tan chiquitito. Tenía hasta el cordón umbilical", ha continuado la joven, comentando que no "había contado nada" porque quería esperar a que el gato fuera "un poquito más grande".

"Pensaba que no le iba a pasar nada, que iba a salir adelante y que lo iba a tener todo el verano", ha manifestado la creadora de contenido y ha asegurado que ha estado "toda la noche sin dormir" preocupada por el felino.

Lola Lolita llorando mientras le sangra la nariz contando la historia de su gato. LOLALOLITA / INSTAGRAM

"Anoche se lo llevé a mi veterinaria para que estos dos días que iba a estar fuera de casa estuviese muy bien cuidado y atendido y no le pasase nada. Se lo dejé a las 12 de la noche en su casa y esta mañana me ha dicho que se ha muerto", ha proseguido la influencer, a la vez que le ha empezado a sangrar la nariz.

"Estoy muy mal, no me lo esperaba", se ha sincerado Lola Lolita sin poder parar de llorar. "Quería desahogarme para sentirme un poco mejor porque me siento superculpable. Nunca me había pasado", ha continuado en otro vídeo, ya un poco más tranquila.

Una vez ha explicado lo sucedido, Lola Lolita ha compartido varias fotos del pequeño. "Lo llamé Bibi y este fue el primer día que llegó a casa. Se lo encontraron abandonado", ha explicado en una de las stories.

Bibi, el gatito de Lola Lolita que ha muerto a los seis días de vida. LOLALOLITA / INSTAGRAM

Los gatos de Lola Lolita vigilando al pequeño Bibi. LOLALOLITA / INSTAGRAM

Wolfie, Airón y Lía, los otros tres gatos de la influencer, también estaban muy pendientes del recién llegado a la familia. "Me desperté en mitad de la noche y estaba los tres vigilándole", ha apuntado en otra imagen.

Lola Lolita se despide de su gatito Bibi. LOLALOLITA / INSTAGRAM

Por último, Lola Lolita se ha despedido del pequeño Bibi con una imagen donde se ve al pequeño animal acostado en su pecho y encima de una manta. "Te quiero con todo mi corazón y solo espero que descanses muy feliz y en paz. Te amo", ha sido el mensaje que le ha dedicado.