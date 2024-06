La historia de Juan, o cómo con un cartón del Ahorramás se consigue que Bruce Springsteen te regale su armónica

En el estadio Metropolitano de Madrid había aquella noche, el miércoles pasado, 55.000 personas viendo el concierto de Bruce Springsteen. Pero el Boss se fijó en Juan Monsalve y en su cartel improvisado: "I've grown up with your music. Could i still grow with your harmonica?" (He crecido con tu música. ¿Podría seguir creciendo con tu armónica?".

Cómo este profesor de música de Secundaria de 29 años llegó a tener un instrumento de uno de los músicos más afamados de la historia, es toda una historia en sí misma.

"Yo había ido a escucharle en 2012 y 2016, en el Bernabéu y el Calderón, en la grada, y fenomenal, pero esta vez queríamos verle en pista, así que fui con mi hermana y unos amigos", cuenta Juan.

"Como es verdad que siempre la gente lleva sus carteles y es muy típico de sus conciertos que le pidan canciones o harmónicas yo tenía ese sueño. Me acuerdo que le decía a mi hermana ¿te imaginas que algún día un Springsteen me regala la armónica?", rememora el también músico, que sin embargo tenía esa posibilidad como "un sueño al que no le das mucha bola".

A veces, la vida te da señales. Y ese día fue una de esas ocasiones. "Fuimos al Ahorramás a comprar algo de comida y justo estaban tirando cajas. ¿Nos da esta caja? Venga, nos dio una caja de cartón. Aparcamos ya en el barrio del Metropolitano y un amigo nos trajo unos rotuladores", explica Juan sobre cómo elaboraron el cartel.

Eso sí, el mensaje lo pensaron mucho. Tenían que diferenciarse de otros muchos carteles que la gente intenta que Springsteen lea durante el recital. Para Juan el Boss es más que un músico. Le ha acompañado toda su vida y sus canciones son especiales para él, desde muy pequeño. "Ha sido como un compañero de camino", explica.

Así que buscaron un mensaje "sintético", que a la vez mostrara el agradecimiento por ese acompañamiento e incluyera "algún modo simpático pedirle la armónica". "He crecido con tu música. ¿Podría seguir creciendo con tu armónica?" era perfecto, así que lo estamparon en el cartón.

Entraron temprano y consiguieron un buen sitio, como en "sexta o séptima fila, o sea que había metros por delante de nosotros". No eran los únicos: "Había mucha gente con carteles y algunos de ellos pidiendo la armónica también".

De hecho, en un momento dado, cuando sonaba The Promised Land, Bruce se acercó a una chica cerca del escenario, al lado contrario de Juan, sacó una armónica y se la dio. "Hasta aquí nuestra aventura, no va a dar más de una armónica", pensó el profesor.

Pero la esperanza es lo último que se pierde, así que cuando sonaba Thunder Road, la canción favorita de Juan, y el Boss se acercó al público de nuevo, cerca del fan, él levantó el cartel "lo más alto que podía".

"Y yo veo que él de reojo lo ha visto. Sabe que está ahí, al menos ¿no? Él se para justo enfrente y lo ve de lleno y de hecho, veo que se para varios segundos. Vale, lo ha leído, está clarísimo", narra Juan, que supuso que ahí quedaría la cosa. La satisfacción de haberse comunicado con su ídolo.

Y entonces el Boss hizo un gesto con la mano, con un dedo, llamando a Juan, mientras cantaba y se llevaba la mano al bolsillo trasero del pantalón. "La gente que se dio cuenta me ayudó a llegar hasta él, que no era nada fácil, porque hay un apretón de gente tremendo", recuerda Juan, que llegó hasta el borde del escenario y recibió una armónica de Bruce Springsteen.

"Lo más bonito para mí no fue solo lo de la armónica, que evidentemente es precioso, sino que cuando ya se disponía a irse, le tendí la mano para dársela en señal de agradecimiento. Entonces él se para, me da la mano, me la estrecha y cuando me está dando la mano le digo "thank you" (gracias). me sonrió y con la mirada me devolvió el agradecimiento", explica el autor del cartel.

Juan y sus amigos, con el cartel y la armónica, después del concierto. J. M.

Esa armónica no va a coger polvo en una estantería. Juan Monsalve es músico y tiene una banda tributo a Springsteen, la EM-Street Band. Del viernes 25 de octubre al domingo 27 se celebra en el Mirador de Cuatro Vientos de Madrid el Encuentro Madrid, un evento musical gratuito en el que Juan y su banda actuarán.

Así que el viernes 25 octubre a las 21.00 h esa armónica volverá a sonar, convirtiendo de nuevo el aliento de la ilusión en notas salidas de la imaginación de su antiguo dueño.

"Hay gente que me dice que la subaste. Hay gente que me dice que la guarde en una vitrina... Yo soy músico, toco, así que por supuesto que la voy a usar", afirma rotundo Juan, que, por lo pronto, se ha convertido casi en un héroe para sus alumnos, a los que le ha contado la hazaña.

"Llegué a clase y les dije 'dejad lo que estéis haciendo, os voy a contar algo que vais a alucinar'", les dijo. Y les puso los vídeos y las fotos del momento. "Estaban todos mirándome, callados, boquiabiertos. Estaban alucinando. Y yo orgulloso, claro", explica, pues está "encantado" con sus "adolescentes". La profesora de Historia ya se ha ofrecido a añadirlo como fecha histórica en el próximo examen.