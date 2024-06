Promotores y bancos señalan que la "mala regulación" del suelo lastra la construcción de vivienda y piden reformar la ley

La solución al problema de la vivienda pasa por construir más pisos y, para ello, la materia prima es el suelo. Esa es la conclusión a la que han llegado distintos representantes del sector bancario e inmobiliario en una jornada organizada este lunes por Funcas para analizar la situación del mercado inmobiliario y las políticas de vivienda. Como primer paso para atajar el problema, reclaman retomar la reforma de la ley del suelo, que volvió a encallarse hace unas semanas en el Congreso cuando el PSOE retiró el proyecto de ley presentado por el Gobierno apenas unas horas antes de que se votara el texto, al no tener asegurados apoyos suficientes.

El Banco de España calcula que hasta 2025 se acumulará un déficit de 600.000 viviendas para poder dar alojamiento a los nuevos hogares. Y es que la oferta y la demanda de pisos han crecido a distintas velocidades en los últimos años, dando lugar a un desequilibrio que ha empujado los precios al alza. "¿Por qué la oferta ha reaccionado de forma más lenta que la demanda? Uno de los elementos puede ser la falta de suelo", ha apuntado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, que ha sido el encargado de presentar el acto, junto al director general de Funcas, Carlos Ocaña.

"El principal cuello de botella es una oferta insuficiente, cualquier solución pasa por construir más", ha sentenciado Ocaña, al tiempo que ha reconocido que la creación de nuevos inmuebles "lleva tiempo" y que no existen "soluciones mágicas". El director general de Funcas ha reclamado soluciones "realistas" y ha puesto como ejemplo la modificación de la ley del suelo. "La mala regulación del suelo se puede arreglar sin un gran gasto de dinero. Es casi gratis, solo requiere la voluntad del legislador", ha expresado.

Este impulso a la oferta a través de la ampliación del suelo disponible para construir ha centrado buena parte del debate de la mesa redonda posterior, en la que han participado el director de Planificación Estratégica y Estudios y Economía Jefe de Caixabank, Enric Fernández; la secretaria general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Beatriz Toribio; el director general de la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen), Aniceto Zaragoza, y el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres.

Toribio ha recordado que en España se construyen cada año en torno a 90.000 viviendas, una cifra insuficiente para cubrir la demanda y muy alejada de las más de 600.000 que se levantaban antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. "El principal problema es la falta de suelo", ha explicado, instando a solucionar este cuello de botella. "No tiene sentido que se tarden 20 años en desarrollar proyectos urbanísticos", ha reprochado a las distintas administraciones, añadiendo que la inseguridad jurídica disuade a los inversores. Por todo ello, Toribio ha afirmado que la reforma de la ley del suelo es "crucial".

"Necesitamos un marco jurídico que nos lleve a tener más suelo para construir", ha coincidido Fernández. El responsable de Caixabank ha afirmado que el texto retirado por el Gobierno iba "en la buena dirección" y ha dicho confiar en que el cambio normativo se desencalle "cuanto antes", al mismo tiempo que ha reclamado abordar la vivienda como "una política de Estado". "Es un tema que requiere consensos amplios entre los principales partidos políticos y entre todos los niveles de Administración. Eso ofrecerá un marco suficientemente estable para atraer la inversión que necesitamos", ha asegurado.

"Realmente hay abundancia de suelo. España es uno de los países menos densos de Europa y el precio el suelo urbano está estancado desde hace diez años incluso en ciudades como Madrid o Barcelona", ha matizado el director de coyuntura económica de Funcas, que ha aclarado que "el problema no está en la disponibilidad de suelo, sino en que no se desarrolla" por la falta de seguridad jurídica. También Zaragoza ha coincidido en la necesidad de reformar la ley de suelo, aunque ha advertido de que "tenemos problema para rato". "Esto no va a acabar con una ley", ha señalado, pidiendo ir más allá.

Más mano de obra y alquiler

La falta de suelo apto para comenzar a construir no es el único problema que acecha al mercado inmobiliario, lastrado también por la falta de mano de obra y la concentración de la oferta en la compraventa, según los expertos. "La obra nueva que sí se desarrolla es mayormente vivienda libre en propiedad, cuando el problema está sobre todo del lado del alquiler", ha apuntado Torres. "Tenemos que desarrollar el mercado del alquiler pero sin olvidar la compraventa, porque la propiedad es fuente de ahorro y ha protegido a muchas familias", ha matizado Toribio.

En cuanto a la necesidad de mano de obra, la secretaria general de APCE ha alertado de que la dificultad para cubrir vacantes es un "problema acuciante" por la falta de relevo generacional, dado que los menores de 25 años representan menos del 10% del total de trabajadores del sector de la construcción. Ante este desequilibrio, Torres ha recalcado la necesidad de acercar la mano de obra existente a los perfiles demandados por el mercado, señalando que España cuenta con 129.000 parados procedentes del sector del 'ladrillo' y 250.000 jóvenes desempleados con formación secundario o profesional que podrían virar hacia este tipo de actividades.

Por último, el director del área financiera y de digitalización de Funcas, Santiago Carbó, ha concluido que, pese a existir un consenso sobre la magnitud del problema de la vivienda, su resolución presenta una considerable "dificultad". "Hay muchas patas que hay que hay que tocar", ha resumido, llamando a la prudencia a la hora de adoptar soluciones cortoplacistas. "Necesitamos vivienda. Si no, podemos estrangular el propio proceso de crecimiento de la economía española", ha avisado.