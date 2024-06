11.000 perros y gatos fueron abandonados en 2023 por la llegada de un bebé, el 4% del total frente al 3% de años anteriores

Los motivos que llevan a una familia a abandonar a su animal de compañía son varios. Las camadas no deseadas, la pérdida del interés por el animal y los problemas de comportamientos fueron los más comunes durante 2023 según el reciente informe publicado por la Fundación Affinity, cuyos resultados revelan los trece principales motivos de abandono.

Entre las diversas razones también se encuentra el nacimiento de un bebé en la familia, que supone el cuatro por ciento de los perros y gatos que fueron entregados a las entidades de protección animal durante el año pasado. Este porcentaje se traduce en 11.400 gatos y perros.

Es la primera vez en los últimos cuatro años que esta cifra aumenta (hasta entonces se había mantenido en el tres por ciento) y se ha convertido en algo que preocupa tanto a las asociaciones y protectoras de animales, como a los expertos en etología canina y felina.

Tamara Hernán, educadora canina especializada en familias multiespecie y divulgadora en Creciendo entre perros, es una de estas expertas preocupadas por las cifras publicadas. "Como especialista en la crianza multiespecie no puedo disimular la tristeza que me produce leer este dato", asegura.

El miedo a la llegada del bebé conviviendo con perro

Hernán, que lleva años dedicándose a las relaciones entre los más pequeños de casa y los perros, así como preparando a los futuros padres a la llegada del bebé cuando hay un perro en casa, sabe perfectamente cuáles son las preocupaciones de las familias y lo que puede motivar a las mismas a deshacerse de sus compañeros peludos.

"El miedo a que el perro le haga daño al bebé es una de estas preocupaciones, especialmente en casos donde ya han tenido experiencias negativas previas con su perro y otros bebés o niños", explica la experta.

La especialista también explica que la higiene y la salud del bebé es algo que les asusta. "Les preocupa que haya pelos y suciedad por la casa cerca de un bebé recién nacido o que le pueda chupar por si le hace enfermar", detalla.

Las redes sociales nos están jugando una mala pasada y los perjudicados de todo esto son los animales

"Por último, que el perro no quiera al bebé o tenga celos", agrega Hernán. "Esto no sería un motivo real de abandono, pero tras él se esconde la ansiedad, el miedo y la culpa de no estar a la altura y que el animal se sienta desplazado, que no tenga una buena vida... les angustia el poder verse sobrepasados".

Todos estos miedos y preocupaciones, según la educadora canina, vienen dados también por varios factores, entre ellos la idealización, la información desactualizada y confusa que podemos encontrar en internet o la humanización de los animales.

"Estamos demasiado acostumbrados a ver bebés acurrucados encima de un perro, un niño abrazando (invadiendo el espacio vital) a un cachorro, un gato tumbado en la almohada del bebé… Estas imágenes solo crean decepción, frustración e impotencia hacia el perro por parte de la familia", asegura. "Nos están jugando una mala pasada y los perjudicados de todo esto son los animales".

"Aunque nos encantaría que fuese así, los perros no tienen ningún instinto especial hacia los bebés ni son sus protectores", aclara. "De hecho, por normal general, les generan mucho estrés en su día a día y nuestra obligación como sus cuidadores es evitar que eso ocurra o minimizarlo todo lo posible para evitar situaciones de riesgo".

En este sentido, Hernán hace hincapié en la falta de comprensión del lenguaje canino que, incluso se puede llegar a convertir en la falta de atención a sus necesidades como especie canina. "Cuando se convive antes con perro que con hijos se tiende incluso a humanizarlos, desatendiendo las necesidades reales físicas, mentales y emocionales del perro", comenta.

"Esto lo convierte en un animal más vulnerable a los cambios y más dependiente", agrega la experta. "Por lo tanto, al llegar el bebé y verse desatendido de la noche a la mañana porque no se le ha preparado, aparecen los problemas en la convivencia y la familia se ve sobrepasada hasta el punto de tomar la decisión de sacarle de la familia".

Superar miedos y no abandonar animales

Hernán siempre dice que el miedo cumple una función y hay que ocuparse. "Los miedos que una familia pueda tener al respecto de su perro y su futuro bebé son subjetivos y totalmente legítimos, puesto que depende del contexto social, formación, experiencia previa, entorno familiar...", explica. "El margen de error entre perros y niños es cero, y esto puede suponer una responsabilidad para la que la familia no está preparada".

No obstante, la educadora defiende que hay que superar esos miedos utilizando diferentes estrategias, que son las que les muestra a las familias que acuden a ella pidiendo ayuda ante la llegada de un bebé (o ya una vez está el nuevo miembro de la familia en casa).

"Les enseño a entender al perro o gato, a mejorar el vínculo, a cubrir sus necesidades para el máximo bienestar, a reducir el estrés del animal... Les planteo ensayos como si tuvieran ya al bebé para que obtengan información de lo que el perro o gato no lleva bien y cómo pueden ayudarlo", enumera.

Abandonar al animal no es una solución, si no un parche

En este sentido, Hernán anima a aquellas familias que están en la tesitura de esperar el nacimiento de un bebé a contactar con un profesional para abordar la situación. "Abandonar al animal no es una solución, si no un parche", asegura. "En la mayoría de los casos, con prevención se evitan la mayoría de esos miedos y se consiguen buenas convivencias entre perros y niños"

"Las cifras de abandono por la llegada de un bebé a casa solo son una aproximación de una realidad que me temo mucho peor (podría ser una cifra más alta englobada en otros motivos como alergias o problemas de comportamiento) para tantos animales que terminan reubicados en otra familia, invisibilizados en su propia casa o incluso, eutanasiados", concluye.