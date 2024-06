ERC responde a Sánchez sobre como debe ser la financiación singular: fuera del régimen común y recaudando el 100% de los tributos

Esquerra Republicana ha defendido que las negociaciones previas a la sesión de investidura han de pasar por "cuatro carpetas": el referéndum, la financiación singular, fortalecer los servicios públicos y convertir el catalán como eje vertebrador. La portavoz del partido y primera vicepresidenta del Parlament, Raquel Sans, ha señalado que la propuesta sobre una nueva financiación para Cataluña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca "confundir", ya que el sistema que defiende ERC se encuentra "fuera del régimen común", permitiendo así recaudar "el 100% de los tributos" y "tener la llave de la caja". Además, ha reiterado que, aunque se consigan acordar las cuatro propuestas con PSC o Junts, será la militancia quien tenga "la última palabra" para facilitar la investidura a Salvador Illa o a Carles Puigdemont.

En una rueda de prensa celebrada este lunes desde la sede del partido, Sans ha reconocido que las negociaciones todavía se encuentran en "una fase embrionaria". Además, ha señalado que todavía no existen "propuestas firmes" y han animado a PSC y Junts a que muestren cual es su proyecto para Cataluña. De hecho, Sans les ha exigido que "ejerzan la responsabilidad" que les ha dado las urnas para configurar las mayorías necesarias que permitan formar gobierno.

La portavoz republicana ha recordado que los mínimos para alcanzar un acuerdo son los mismos que ya habían defendido durante la campaña electoral. Sans ha aprovechado para responder a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat a cambio de "facilitar" una nueva financiación en Cataluña.

Sans ha asegurado que la financiación singular que propone ERC no es la misma que la de Sánchez y que el dirigente ha buscado "confundir" a la ciudadanía con sus declaraciones. Los republicanos han defendido que la financiación debe estar "fuera del régimen común" y que Cataluña debe tener "la llave de la caja", a través de una soberanía fiscal. Sans ha apuntado que la Generalitat se encargaría de recaudar "el 100% de los impuestos" para poder atender las necesidades de "la Cataluña de los 8 millones", pero que, seguirían pagando las cuotas de solidaridad al Estado.

Finalmente, sobre los acuerdos para investir tanto a Illa como a Puigdemont, Sans ha incidido en que la última palabra la tendrá "la base del partido". Ha recordado que la militancia deberá avalar en una votación "tanto presencial como telemática" -tras haber sido aprobado el reglamento de la consulta durante la reunión del Consell Nacional de este fin de semana- y será quien decida la postura final de ERC durante la sesión de investidura.

Todo ello después de que ayer 'Nació' publicara que 300 militantes de ERC habían firmado el manifiesto titulado 'Reactivem l'Esquerra Nacional'. Un texto que busca una "renovación general de la cúpula dirigente", así como del propio partido, tras los resultados de las últimas elecciones generales, catalanas y europeas, donde ERC ha ido perdiendo votos.

Sobre este hecho, Sans no ha querido entrar en valoraciones argumentando que como portavoz del partido no debe entrar ni decir si está a favor o en contra. La dirección del partido ha dicho que la cuestión se "ha verbalizado" durante las dos y media de la reunión, pero no han podido tratar la cuestión del manifiesto porque el tema principal ha sido la negociación para la investidura.

La pérdida del electorado republicano ha provocado que exista el fin de un ciclo marcado por la desmovilización y el retroceso de la izquierda en Cataluña, según explica el manifiesto. El documento ha sido firmado por la vicepresidenta en funciones de la Generalitat, Laura Vilagrà; los consellers en funciones, Roger Torrent, Ester Capella y Manel Balcells; y el viceconseller de Estrategia y Comunicación, Sergi Sabrià.

También otros miembros del partido como la diputada en el Congreso, Teresa Jordà; el exconseller y exlíder del partido en Barcelona, Ernest Maragall; el expresidente de ERC, Joan Puigcercós y otros militantes destacados como Ernest Benach, Alba Vergés, Marta Cid, Marina Llansana u Oriol Amorós.

Impulsores del manifiesto han animado este lunes a Marta Rovira y a Oriol Junqueras a que se hicieran suyo el texto y se sumarán a la causa. Justamente, el alcalde de Moià y miembro de la ejecutiva nacional de ERC, Dionisio Guiteras, ha asegurado en 'Catalunya Ràdio' que esto permitiría "cerrar el debate" y "ponerse a trabajar por la nueva ERC que necesita este país". Además, la exdiputada y secretaria nacional de ERC Alba Camps ha pedido desde 'SER Cataluña' que la dirección del partido haga de "palanca para la reconstrucción colectiva" de la formación.