El PSOE justifica la financiación singular para Cataluña porque "quien tiene más competencias ha de tener más medios"

La portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, ha defendido este lunes el modelo de financiación singular para Cataluña como un paso "lógico", dado que "quien tiene más competencias ha de tener más medios". Además, ha destacado que la reforma de la financiación autonómica es "un compromiso" que el PSOE incluía en su programa electoral y en su acuerdo de investidura. "El PSOE cumple sus compromisos", ha zanjado Peña ante las críticas de Carles Puigdemont, que ha acusado a los socialistas de ejercer un "chantaje".

Peña ha mostrado gran "extrañeza" ante los reproches del líder de Junts, a quien ha querido recordar que la reforma de la financiación "no es una novedad". Peña ha tratado de desligar esa propuesta de la negociación con ERC para la investidura de Salvador Illa, pero al mismo tiempo ha querido "ser tajante" en lo que respecta a este último asunto. "O Illa es presidente, o hay elecciones", ha indicado varias veces a lo largo de la rueda de prensa ofrecida esta mañana en la calle Ferraz.

Las palabras son suscritas por fuentes socialistas, que en privado rechazan de lleno la posibilidad de un Gobierno catalán liderado por Carles Puigdemont. La investidura del expresident sería una "marcianada" porque "no tiene números", indican desde Ferraz.

Partiendo de la "disyuntiva clara" entre un Gobierno socialista o una repetición electoral, la portavoz socialista ha pedido que "si algunos [partidos] están pidiendo repetir las elecciones en Cataluña, que lo digan con claridad". El PSOE, ha dicho, está muy lejos de esa posición, pensando ya en "una nueva etapa para Cataluña". "Lamentaría que tras tantos años perdidos no estemos a la altura y no seamos capaces de escuchar a la ciudadanía", ha advertido Peña para recordar, acto seguido, que "son cinco elecciones que el PSOE ha ganado en Cataluña".

La comparecencia también ha estado colmada de críticas a los gobiernos autonómicos del PP, que "recortan impuestos a los ricos en sus comunidades autónomas" y luego "se ponen de pedigüeños con el Gobierno central". Peña entiende que plantear una reforma del sistema de financiación autonómica es un "recado" que el PP no quiso sacar adelante. Y como dijo el presidente del Gobierno este fin de semana en La Vanguardia, "es compatible hacerlo de forma multilateral y al mismo tiempo desarrollar la financiación singular para Cataluña".

"El PSOE está en el desarrollo y cumplimiento de una reforma más justa y equilibrada", ha apuntado Peña, que ha arremetido con el PP porque "no se sabe cuál es su propuesta" ni "quien manda" dentro de la formación. Para exponer "las contradicciones" del Partido Popular, Peña se ha remontado al año 2016 y ha rescatado unas palabras pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo en Barcelona: "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto económico cuando lo tienen vascos y navarros".