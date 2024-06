Sanz cifra en un 33% el cumplimiento de su programa, con 70 proyectos desbloqueados

El alcalde, José Luis Sanz, ha realizado este lunes un balance de su primer año de mandato al frente de la Alcaldía de Sevilla, que ha calificado de "razonablemente positivo", pero sin "nada de triunfalismos" porque, como ha asegurado, "queda muchísimo por hacer". Así lo ha admitido al comienzo de su comparecencia que ha tenido lugar en el Salón Colón de la Casa Consistorial y en la que ha estado arropado por su equipo de Gobierno.

Un año en el que se han "sentado las bases para que Sevilla empiece a funcionar", en el que, como ha señalado, se ha "puesto en marcha" el 33% del programa electoral con el que se presentó a las últimas elecciones municipales. Unos comicios en los que obtuvo el 42% de los votos, cambiando el signo político del Ayuntamiento, gobernado por el partido socialista desde 2015.

Una administración que gobernaba por "inercia" sin apenas control, ha lamentado el primer edil al tiempo que ha esgrimido haber "perdido mucho tiempo" este año en "arreglar problemas de años anteriores" y en "desbloquear", hasta el momento, 70 proyectos. Y, ello, pese a contar con un Presupuesto prorrogado, ha matizado. Asimismo, ha aludido al estado en el que se encontraba Sevilla cuando llegó a la Plaza Nueva. "Nos hemos encontrado una ciudad totalmente dejada, un Ayuntamiento mal organizado y una oposición irresponsable" que "antepone sus intereses políticos o personales a los de la ciudad", ha abundado el regidor hispalense.

A este respecto, José Luis Sanz, ha incidido en quedan 22 días para que se aprueben sus primer Cuentas públicas. Lo hará amparándose en la ley electoral, a través de la ya conocida como operación 'Collboni', en la que tras el rechazo del Pleno al Presupuesto y posteriormente a una cuestión de confianza, la oposición podría presentar una moción de censura, opción que ya han descarto las tres formaciones.

Por lo que el Presupuesto saldrá adelante en julio, y a este respecto, ha aclarado que "Sevilla no va a esperar ni un minuto más", aunque la oposición "lo siga intentando", al tiempo que ha reconocido que este año ha sido "complicado", toda vez que gobierna en solitario -con 14 concejales a dos de la mayoría absoluta- y así va a seguir siendo "durante el resto del mandato", ha aseverado.

En este sentido, ha reiterado que cuenta con el apoyo del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha felicitado esta mañana a todos los alcaldes populares de Andalucía a través de la red social X. "Se cumple un año de la toma de posesión de los alcaldes y alcaldesas, tras la victoria del PP en las elecciones municipales. Estáis siendo fundamentales para meterle una marcha más al cambio en Andalucía", reza el mensaje, que concluye con animando a los regidores: "Sigamos gobernando para todos los andaluces".

Un año en cifras

José Luis Sanz ha desglosado su primer año en cifras, destacando que ha "cumplido" un tercio de su programa electoral. Entre otras medidas ha recordado la puesta en marcha de varias oficinas municipales, la ordenanza para la limitación de pisos turísticos, que se aprobará esta semana, así como la de veladores, la convocatoria de 125 plazas de Policía Local, las mejoras en Tussam, el plan de choque en los colegios, los equipos de limpieza anti grafitis; el incremento atención personas sin hogar; las mejoras en los parques empresariales; la recuperación de los antiguos serenos, con la creación de la figura del agente cívico o el aumento de zonas de sombra en la ciudad.

20 proyectos de ciudad

Igualmente, ha señalado que se ha ido "trabajando en el desarrollo de los 20 grandes proyectos de ciudad" que eran "compromisos" electorales, como. Entre ellos ha citado "Sevilla con identidad propia", en el que se enmarca el cambio de las farolas de carretera por las fernandinas; "Sevilla para vivir", por el que se ha otorgado licencias para construir al menos 1.423 viviendas en los próximos dos años; y "Sevilla ciudad universal", referente a la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Desarrollo de 150 compromisos vecinales

Además, también ha puesto en valor el desarrollo de 150 actuaciones realizadas y que responden, muchas de ellas, a compromisos vecinales, como el arreglo de los ascensores Cross Pirotecnia, o la mejora del pavimento en 207 calles. Sobre este último aspecto, ha resaltado el "cumplimiento" de muchas de la medidas de su decálogo de ciudad, como los arreglos de la Ronda del Tamarguillo, Adriano o Antonia Díaz; el arreglo del muro de la calle Guadaíra; el Bulevar de los Mares de Pino Montano o las actuaciones en la calle Vascongadas.

Limpieza, asignatura pendiente

Uno de los asuntos que más criticó a su antecesor estando en la oposición fue la limpieza y, en este ámbito, sobre la situación actual de la ciudad ha señalado que "no estoy contento", pero Sevilla "va a volver a ser una ciudad limpia", ha ahondado, tras incidir que este es precisamente uno de los motivos por los que urge la aprobación del Presupuesto. Entre las actuaciones llevadas a cabo en estos doce meses para mejorar el servicio ha señalado la renovación de la flota, con la incorporación de 35 vehículos, cuatro de ellos nuevos y el resto de alquiler o renting; el nuevo servicio de inspección en Lipasam con un 67 % más de efectivos y una oficina de atención al ciudadano.

A estas se suman el incremento del 52 % las actuaciones informativas; la instalación de 366 nuevos contenedores para biorresiduos; la Unidad Rápida de Baldeo y un nuevo servicio de actuaciones integrales en materia de limpieza, arbolado, movilidad, mantenimiento urbano. Desde noviembre a principios de junio, se han lavado 11.110 contenedores; 3.273 monolitos pintados y se han retirado casi 9.300 carteles de papeleras, farolas etc. Igualmente se han eliminado 21.300 metros cuadrados de grafitis y se ha iniciado la retirada de más de 600 vehículos abandonados, que liberarán plazas de aparcamientos. Asimismo, ha recordado la puesta en marcha de un nuevo plan para la recogida de residuos en los parques empresariales y el impulso de una nueva ordenanza de limpieza.

250 conductores más en Tussam

En cuanto al transporte público, ha destacado la contratación en Tussam 250 nuevos conductores; la puesta en marcha de las lanzaderas a la Ciudad de la Justicia y en grandes eventos; el pago con tarjeta bancaria en la mayoría de las líneas; la recuperación de la tarjeta gratuita para los mayores de 65 años o de l línea C5, que estará funcionando de nuevo a comienzos del próximo año. También ha recordado la finalización de las obras del tranvía hasta Nervión, la ampliación a Santa Justa. Y ha anunciado que uno de los objetivos será "la creación de nuevas líneas rápidas de Alta Capacidad que conectarán más y mejor nuestros barrios".

Emasesa y Emvisesa

Con respecto a Emasesa, el regidor ha destacado la inversión de 25 millones de euros en obras que está ejecutando actualmente, así como otros 12 millones que se emplearán en la renovación y mejora de redes este año y otros 27,9 millones de euros para actuaciones en 2025. Por otro lado, con respecto a Emvisesa, ha recordado la construcción en en los próximos dos años de 1.403 viviendas, además de la creación de la oficina de asesoramiento para la rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética.

También en el ámbito de Urbanismo, ha aludido al desbloqueo de "un sinfín de proyectos atascados que ningún gobierno ha querido o podido poner en marcha". Algunos de estos son San Hermenegildo, el solar San Laureano, las obras de la Casa Cernuda, el Palacio del Pumarejo o la reurbanización de las calles Regina y Zaragoza, que llevaba proyectada desde antes de la pandemia.

Zonas de sombra

El alcalde se ha referido al aumento de las zonas de sombra como "otra seña de identidad del cambio", con la proyección de esta en los nuevos proyectos de la ciudad. En este sentido, ha resaltado que, además de en las calles comerciales del centro, a la que este año se ha sumado Regina, este verano se instalarán también en el Paseo de Marqués de Contadero y ya cuenta con los permisos para ponerlos en la Avenida de la Constitución, aunque de estos últimos no ha detallado la fecha. De igual modo, se han recuperado las pérgolas de la Expo 92, que se emplearán para bioclimatizar parques, colegios y avenidas y también para minimizar las altas temperaturas, se han plantado 5.000 árboles y se ha creado un centenar de nuevos alcorques.

Otras inversiones

El líder popular también ha puesto en valor la puesta en marcha de un "ambicioso" plan de choque en los colegios, al que se destinarán, con la aprobación de las nuevas Cuentas, 10 millones más de euros; la inversión de 900 mil euros en el arreglo de juegos infantiles de 361 parques, que también contarán con sombras. Igualmente, se han invertido 4.9 millones en mejorar las instalaciones deportivas municipales.

Balance de la oposición

Frente a la opinión de Sanz, los grupos de la oposición PSOE y Podemos- IU han realizado un balance negativo de la gestión municipal del Ejecutivo popular, mientras que Vox, que no se ha pronunciado al respecto, ha anunciado que lo hará este miércoles. Así, el portavoz de los socialista y ex alcalde, Antonio Muñoz, ha otorgado un "suspenso como una catedral" al alcalde en su primer año al frente del Gobierno local, "un tiempo perdido para Sevilla, sin iniciativas y marcado por continuas contradicciones y líos". A juicio de Muñoz, el regidor popular "no conoce la ciudad, no ha afrontado sus grandes desafíos y solo se siente cómodo en la confrontación". Además, según el líder socialista, "se halla muy alejado de la transparencia, no pisa los barrios, derrocha soberbia: está intervenido y tiene fecha de caducidad".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz PSOE de Sevilla

Por su parte, la portavoz del grupo Podemos-IU, Susana Hornillo, ha calificado de "muy negativo" el primer año de gobierno del PP , en el que, según la edil, "no solo no ha mejorado los principales problemas que afectaban a la ciudad en 2023, sino que los ha agravado", como es el caso de la suciedad en los barrios o los pisos turísticos entre otros asuntos, ha aseverado. Igualmente, ha criticado que "los únicos grandes proyectos que ha conseguido sacar adelante son aquellos que dejó encauzados el anterior gobierno" y ha habido un "retroceso" en igualdad, diversidad y memoria democrática.

En la misma línea se ha manifestado su socio, el concejal de Izquierda Unida (IU), Ismael Sánchez, para quien este ha sido "un año perdido". Además ha subrayado que este alcalde le "recuerda mucho a su antecesor del PP, Juan Ignacio Zoido", que "empezó prometiendo ser el alcalde de todos y acabó perdiendo" las elecciones, dejando la ciudad "abandonada, sucia, caótica; y volvemos a vivir lo mismo", ha declarado el edil. A este respecto ha criticado que muchas de sus propuestas electorales eran "solo humo" y que haya "pisado más los aeropuertos para hermanarse con otras ciudades que los barrios obreros de la ciudad".