Trias avisa de que Illa "es tramposo como Collboni" y opina que quien les crea se equivocará

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha avisado de que el líder del PSC, Salvador Illa "es tramposo como Collboni", en referencia al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, porque no cree que nadie pueda confiar en él, y ha dicho que quién se los crea se equivocará.

"Con esta gente no se puede hacer nada. Van a la suya y se piensan que son propietarios de todo, utilizándonos y sin muchos escrúpulos", ha afirmado en una entrevista de Tot Barcelona recogida por Europa Press.

Para Trias, "ERC se deja enredar para tener poder institucional" y cree que, tanto Collboni como Illa, quieren cerrar el paso a Junts y aislarlos.

Respecto al movimiento independentista, ve evidente que no está unido, pero ha celebrado que Josep Rull sea el presidente del Parlament: "Es un gesto de posible entendimiento, de hecho, Rull es un hombre de puentes y de entendimiento. Me gustaría que esta Mesa fuera el inicio de una nueva etapa".

"Habría estado bien una llamada" de ERC

Ha recordado que Junts forma parte de la oposición en el Ayuntamiento y que ellos no llegaron a negociar con el gobierno de Collboni: "Una negociación de sentarnos como lo hicimos con ERC, yo no lo he hecho", ha dicho en referencia al pacto entre Junts y ERC para la investidura de Trias, que finalmente no se materializó.

Respecto a este pacto, y teniendo en cuenta ahora el preacuerdo entre ERC y PSC para entrar en el gobierno, Trias considera que "habría estado bien una llamada" para decirle que lo que firmaron entonces con Junts no vale nada, ha dicho.

Quiere irse antes de las vacaciones

Sobre su marcha del Ayuntamiento, ha explicado que quiere irse antes de las vacaciones, pero no considera que deba hacer un anuncio: "No sé el día, pero lo que sé es que no tiene sentido que yo continúe presidiendo este grupo cuando no me presentaré a las elecciones".

"Cualquiera que haya seguido mi vida política, se dará cuenta de que estoy a medio gas, si bien continuo cumpliendo todas mis obligaciones y lo haré hasta el último día", ha añadido.