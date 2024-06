¿Cuándo abdicó el rey Juan Carlos I? El fin de un reinado de 39 años de duración que se fraguó en máximo secreto

"En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las Leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el Trono". Así comenzaba Juan Carlos de Borbón su discurso de coronación un 22 noviembre 1975, en lo que prometía sería "una nueva etapa de la Historia de España".

Treinta y nueve años después, a sus 76, el rey comunicaba su abdicación en una comparecencia televisiva desde el Palacio de la Zarzuela, de la que se cumplen ya diez años. "Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo" y en la que daba la bienvenida al trono a su hijo, Felipe VI, "mi hijo Felipe encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica".

El día de la abdicación: un cuidado secreto

Tras un proceso preparatorio de máximo secreto, y una etapa llena de debate político, el 2 de junio de 2014 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba la decisión del rey, Juan Carlos I, de abdicar y abrir un proceso sucesorio para el relevo al frente de la Corona.

"Fue bastante milagroso que no se filtrara nada en todo ese tiempo. El 2 de junio, me levanté a las 6.00 horas, puse la radio... y silencio. Ni una palabra de lo que iba a pasar pocas horas después. Y me volví a dormir", relató el que era jefe de la Casa del Rey en aquel momento, Rafael Spottorno, en el coloquio en el que participó el pasado miércoles en el Ateneo de Madrid.

Se ponía fin entonces, a cuatro décadas de un reinado repleto de brillantes momentos, especialmente en su primera mitad -como la transición a la democracia, las elecciones libres, la proclamación de la Constitución, el discurso contra los golpistas del 23F—, y otros algo más oscuros, como los escándalos personales del rey que enturbiaron su posición en los últimos años de reinado.

Para que el secreto se respetara, el equipo del Palacio de la Zarzuela que amasó el proceso de abdicación optó por reuniones en la 'clandestinidad' una vez que el resto del personal se había marchado a casa y así no sembrar sospechas.

Los documentos se iban guardando en un lápiz de memoria para no dejar rastro en los ordenadores y los papeles que imprimían quedaban hechos trizas al final de cada conciliábulo.

Una vez que la operación cogió cuerpo, se incorporaron al pacto de silencio la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y su mano derecha, el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, encargados de armar la ley.