Los premios Tony coronan a 'Stereophonic' y 'The outsiders'

Los premios Tony, conocidos como los Oscar del teatro, coronaron en la noche del domingo con sus principales galardones a Stereophonic, mejor pieza de teatro, y The Outsiders, mejor musical. Además, la decepción de la noche fue Hell´s Kitchen, que partía como gran favorita.

La actriz Ariana DeBose, conocida por su papel de Anita en la última adaptación de la película West Side Story, presentó por tercer año consecutivo la gala de los premios Tony de teatro musical, que en esta, su 77.ª edición, se celebró en el teatro Lincoln Center de Nueva York.

Stererophonic, la historia de una banda de rock a punto de disolverse, fue una de las triunfadoras, pues al premio a mejor obra se sumó a los de mejor actor de reparto en obra de teatro y de mejor dirección, que fueron a parar a Will Brill y Daniel Aukin respectivamente, también obtuvo el premio al mejor diseño de sonido.

Por su parte, The Outsiders, inspirada en parte en la película de Francis Ford Coppola del mismo título, se llevó el Tony al mejor musical y el de mejor dirección de un musical para Danya Taymor. A estos galardones se añade el de mejor diseño en sonido de un musical y mejor iluminación, obra de Cody Spencer el primero y de Brian MacDevitt y Hana S. Kim el segundo.

En cuanto a Hell's Kitchen, una obra sobre los primeros años de la carrera de Alicia Keys, que partía con 13 nominaciones, no pudo confirmar su condición de favorita, pero se llevó al menos el premio a mejor actriz de musical para Maleah Joi Moon y el de mejor actriz de reparto para la veterana Kecia Lewis.

Además, Daniel Radcliffe se llevó el Tony al mejor actor destacado en un musical por Merrily We Roll Along, y recogió emocionado su primer Tony: "Voy a hablar rápido y trataré de no llorar".