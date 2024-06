¿Te puede llamar tu empresa durante una baja laboral? Esto es lo que dice la ley

En España, la baja laboral es un derecho fundamental que respalda a todos los trabajadores cuando, por enfermedad o accidente, están incapacitados para cumplir con sus obligaciones laborales de manera normal. De este modo, el trabajador recibirá un subsidio destinado a suplir su salario habitual, y su duración dependerá de la gravedad de la situación que afronte.

Derecho a la desconexión digital

La desconexión digital es el derecho de los empleados a no responder a comunicaciones mientras se está en descanso, vacaciones o baja, por lo que su empleador no puede molestarle durante este tiempo ni demandar su disponibilidad para trabajar. Sin embargo, eso no significa que la empresa no pueda ponerse en contacto con el empleado bajo ninguna circunstancia.

Lo demuestra una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha establecido una excepción por la que la empresa sí podría llamar a un trabajador de baja: interesarse por el estado de salud del empleado.

La excepción a la desconexión digital

Comisiones Obreras denunció a la empresa Bosch Service Solutions porque los coordinadores de la empresa tenían la costumbre de llamar a sus empleados cuando estaban de baja, para interesarse por su estado de salud. Sin embargo, el sindicato consideraba que las llamadas eran una forma de presión y una falta de respeto a los trabajadores, así como una violación del derecho a la desconexión digital.

Finalmente, los magistrados del TSXG fallaron a favor de la empresa y sentenciaron que recibir una llamada telefónica no implicaba que los trabajadores tuvieran que estar conectados al software de la empresa ni que estuvieran obligados a responder a mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, videollamadas o cualquier otro tipo de comunicación digital relacionada con el trabajo.

Además, acordaron que la empresa no estaba violando los derechos a la intimidad de los trabajadores, ya que las llamadas no tenían la intención de coaccionar a los trabajadores para que volvieran a trabajar ni de conocer el motivo de su ausencia.