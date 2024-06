Kiki Morente: "No quiero encerrarme en un mismo sonido, como si fuera un caparazón"

El azabache es un mineral de color negro oscuro muy brillante, apreciado desde el Mundo Antiguo para la elaboración de joyas y amuletos, como los que en al-Ándalus servían para ahuyentar el mal de ojo. Con ese nombre tan evocador de raíz árabe, Azabache, ha titulado Kiki Morente el nuevo disco que presenta ahora en Madrid dentro de Universal Music Festival.

Kiki se reconoce cantaor flamenco y ha heredado de su padre, Enrique Morente, la inquietud por músicas más o menos aledañas y sonoridades contemporáneas. La temprana muerte del maestro Enrique dejó apuntados caminos insospechados y algún cañaveral por desbrozar, tarea a la que se puso su hijo demostrando que es capaz de tomar el testigo con decisión, como en su anterior disco, El Cante. Nos atiende telefónicamente desde su ciudad, disfrutando del aire puro de Granada.

De su nuevo disco conocemos unas alegrías muy auténticas, publicadas hace meses, y ahora nos ha desvelado unos tangos muy festeros. ¿Marcan el espíritu de su último trabajo?Efectivamente, Azabache empieza a nacer con esas alegrías, que son un homenaje más al flamenco, y a partir de ahí va creciendo y van pasando cosas. Esos tangos de Granada tienen un poquito más de color. Por suerte o por desgracia, lo que me gusta es la versatilidad. Cada día estoy más lejos de las etiquetas y de estar encerrado en un mismo sonido, como si fuera un caparazón. Con la verdad y el corazón se puede viajar a muchos lados.

¿El de Madrid será parecido al concierto de Granada en abril, donde presentó Azabache?Pues sí, allí intentamos plasmar el color del disco y enfrentarnos en el directo revelando algunas canciones. A Madrid llega un poquito rodado y vamos con mucha ilusión.

¿Hasta qué punto descubre en su forma de hacer música la influencia de su padre, el maestro Enrique Morente?No me puedo deshacer de eso ni aunque quisiera. Me sale solo. Es la suerte de haber tenido un compañero emocional y personal como mi padre, pues también ha sido un compañero. Es un referente para mí, y siempre pienso cómo lo haría él y qué podría hacer yo diferente. Le tengo en cuenta para todo y a la hora de cantar busco más en él, la verdad.

¿Sintió esa natural rebelión frente al padre, en el aspecto artístico?

Con mi padre fui muy rebelde en ese sentido. Dí bastante guerra porque yo había estudiado guitarra pero estaba en una edad donde descubres el mundo, lo que era salir... pero, poco a poco, me di cuenta de que hay que trabajar y aprender de los padres, de los demás. Esto no deja de ser una carrera a largo plazo, donde hay que seguir aprendiendo y currando hasta el último momento.

El cante se transmite de padres a hijos, pero también viene de los maestros que cada uno escucha. Chocolate, Caracol y Tomás Pavón aparecen citados en temas anteriores suyos. ¿Quiénes han sido un espejo en que mirarse?He tenido referentes que he ido escuchando a través de las cintas de cassette en el coche, de todo tipo de registros, pero a mí el color que me enamoraba era el de Manolo Caracol. Tenía algo que te atrapaba. También Pepe Marchena, Manuel Vallejo, don Antonio Chacón, Pepe Pinto, Farina… Ellos han sido los que más me han transmitido, y luego hay otros tantos monstruos por ahí, que también te enseñan el cante de una manera fácil y eso es maravilloso. Hasta de los que no me transmiten aprendo.

¿Azabache ha supuesto un reto tan complejo como el del anterior disco, El cante, donde se notaba una producción importante?Bueno, no creo que tanto, la verdad. Yo con El cante me quité una espinita, porque me apetecía en este momento hacer un trabajo de investigación. Creo que en estos años han pasado muchas cosas en el flamenco, en mi generación. Me apetecía meterme en la electrónica, y dar un pasito más allá. Fue como un quiste que me quité, un poco como decir, joder, a mí me gusta hacer el cante de otra manera también y me gusta cantar otras cosas que no sean cante. Este nuevo disco, tiene su valentía y su rebeldía, pero es más flamenco. He dado un pasito atrás.



¿En su generación hay mucho talento musical?

¡Es que está saliendo gente de todos lados! Tengo la suerte de ser de Granada, que está emergente, con artistas proponiendo ideas super-frescas. Tengo una pandilla que, aparte de admirarlos y quererlos, somos todos muy polivalentes, muy versátiles. Conocemos a las Mëstiza, a La Plazuela. Tanto en Granada como en Madrid, donde te vas al Café Berlin y te juntas con Juancho Marqués, y otros músicos que a mí me flipan. Intento empaparme un poquito de todo ello.

¿Vive a caballo entre Granada y Madrid?¡Yo no sé ya dónde vivo! (risas), pero sé que soy un granadino autóctono, enamorado cada día más de mi tierra, pero adoptado en Madrid. Estoy superagradecido a la vida, porque cada vez me conformo con menos y valoro más lo que tengo. Estar aquí en Granada con este sol, la sierra, el calorcito... Con esa Sierra Nevada, que la gente no sabe si subirse a ella o irse a la playa, es una pasada.



¡Viva Madrid que es la Corte!, proclaman los flamencos al cantar en la capital. ¿Qué tiene esta ciudad?Sin Madrid nos asfixiamos. Madrid es la madre, es la que nos ayuda, nos recibe. Tiene un poder y una energía…

¿Tiene que frenar su tendencia a la experimentación, o la deja libre?Yo la dejo libre y cada día me importan menos los prejuicios. El respeto que tengo al cante y al flamenco, que prácticamente es mi vida y mi religión, está por encima de todo. Amo el flamenco y la música en general. Me considero cantaor, pero me gusta aprender de todo. Luego hay gente que se lo toma un poco mejor y otros peor, pero bueno…

¿Cuándo se dio cuenta de que su camino era la música?

Desde pequeñito, mi padre me dio libertad para aprender lo que quisiera. Siempre hemos tenido libertad, tanto yo como mis hermanas, para poder aprender y hacer otras cosas, pero la música siempre estuvo presente y, bueno ‘la cabra tira al monte’.



¿Su padre le enseñaba desde pequeño? ¿Cómo fueron sus inicios?Yo me crié siempre con el sonido del cante y la guitarra en mi casa. Mi padre me puso una guitarra en las manos cuando tenía cinco o seis años, y ya luego me apunté al conservatorio, para aprender guitarra clásica y hacer la carrera musical. Por supuesto, mi padre me sentaba en el sofá y estaba pendiente de las notas y los deberes del conservatorio, que eran los de verdad, pero, como cualquier otro padre, también me animaba en los estudios escolares.



¿Qué admira más en sus hermanas, Estrella y Soleá?Sentimos muy parecido. Me gustan muchas cosas de mis hermanas: de Soleá me gusta la rebeldía y de Estrella la valentía.



¿Cómo se siente al colaborar con otro tipo de músicos?Cuando me junto con otros músicos es casi cuando más disfruto. Te llega un amigo que toca el chelo, otro que toca jazz con el contrabajo, otro que viene de Cuba que toca el piano…. entonces es una maravilla. Es donde se le saca partido a este lenguaje universal.

Quedarse con veinte años sin padre, ¿cómo le transforma a uno?

Pues yo no sé cómo lo hice, ni sé todavía si lo ha arreglado o hay por ahí dentro un par de azulejos rotos. Fue un hostión muy grande. Ahora es cuando me paro a pensar, veo a una criatura con veinte años y digo ¡madre mía! un crío que tenía todo por aprender… Fue un trago muy duro, pero la suerte es que mi padre me dejó unas pautas importantes para realizarme como persona y como cantaor. Intento llevarlo a cabo día a día.

¿En esos momentos, se comprueba quiénes son los apoyos de verdad?Se volcó todo el mundo. Muchísima gente estuvo con nosotros, pero la verdad es que los que estuvimos unidos fuimos nosotros, la familia. Ahí es donde nos agarramos. Alguna novieta también se portó bien, y poquito a poco se va tirando. Es natural.



Creo que los Morente tienen un vínculo especial con la familia Habichuela, ¿no es así?Hombre claro, esos son de la familia! Desde los mayores, como Pepe, Juan y Luis, que eran como hermanos de mi padre, hasta yo con sus nietos. Los Ketama son como de la familia. Hay amistades que sobrepasan muchas emociones.



A este Universal Music Festival llegarán pronto figuras como Pasión Vega. ¿Qué le une a ella como artista?Hay un vínculo de admiración, tanto de la familia hacia ella, como de ella hacia la familia. Ha sido más amiga de mi hermana, porque es de otra quinta, pero siempre me ha gustado muchísimo. Coincidimos el otro día y hubo una conexión preciosa. Me gustaría mucho algún día hacer algo juntos.