Antonio Costa, elegido finalmente para ocupar uno de los altos cargos de la UE junto a Von der Leyen y Kallas

Fumata blanca de las importantes en Bruselas. Tras las elecciones europeas del pasado 9 de junio los jefes de Estado y de Gobierno tenían el encargo de empezar a perfilar quiénes van a ocupar los altos cargos de la UE para la próxima legislatura, y ya hay acuerdo, según ha podido confirmar 20minutos -a falta del paso oficial, que se dará los próximos 27 y 28 de junio ya en una cumbre formal-: Ursula von der Leyen para la Comisión Europea, Antonio Costa para el Consejo Europeo y Kaja Kallas como nueva Alta Representante. El pacto ha llegado justo antes de ese encuentro de líderes de esta semana y lo han cerrado a tres bandas precisamente los populares, los socialdemócratas y los liberales. Ahora falta por ver si en esa cumbre Meloni u Orbán tienen algo que decir.

La Comisión Europea era donde menos secretos había: Von der Leyen o Von der Leyen, aunque a la ya hiperlideresa de la UE le queda todavía un paso que dar, con el voto del Parlamento Europeo presumiblemente la semana del 16 de julio, cuando se celebre el primer pleno de la legislatura en Estrasburgo. Si sale oficialmente nominada a finales de mes, habrá votación en la Eurocámara; tendrá que articular, eso sí, una mayoría de al menos 361 escaños (en segunda votación) que parece muy sencilla pero puede tener trampa. Sobre el papel, la alianza centrista en la cámara supera los 400 escaños, pero la germana podría perder algunos por el camino y el margen se estrecharía; ya hace cinco años superó el examen por solo siete síes.

No ha tenido rivales Von der Leyen desde el momento en el que su partido, la CDU, ganó con contundencia las europeas en Alemania y su grupo político, el PPE, arrasó en las cifras totales, hasta los 190 eurodiputados. Eso, unido a que no ha habido una alternativa viable ni una presión grande para que aparezcan otros nombres, le ha despejado el camino. En su momento Emmanuel Macron tanteó el nombre de Mario Draghi, pero esa posibilidad nunca ha llegado a tomar forma. Además, con Von der Leyen se respeta el proceso de spitzenkandidat (candidato principal) por el que las familias políticas lanzan a su figura para el Ejecutivo comunitario. En 2014 se respetó con Jean Claude Juncker, pero hace un lustro no se hizo lo mismo con la propia Von der Leyen.

Con el Consejo Europeo llega la cuota de los socialdemócratas y también se dará la vuelta de Antonio Costa a la primera línea política. El ex primer ministro portugués tuvo que dimitir por un escándalo de corrupción con el que después se demostró que no tenía nada que ver; la causa sigue abierta pero él la ha esquivado del todo y se ha aupado para un alto cargo negociado directamente por sus colegas Pedro Sánchez y Olaf Scholz, 'capitanes' del equipo progresista en las conversaciones, con Kyiriakos Mitsotakis y Donald Tusk en los populares y Emmanuel Macron y Mark Rutte en los liberales. Costa reemplazará a Charles Michel -no tiene que pasar más cortes para llegar al cargo, pues el presidente del Consejo Europeo se elige directamente por los líderes- y tendrá que lidiar con los contrapesos a izquierda y derecha en los gobiernos nacionales.

Su posición es la más delicada porque en la cena informal de hace una semana el PPE propuso repartirse el cargo con los socialdemócratas, dos años y medio para cada grupo político, con un formato como el que ya se ha instalado en el Parlamento Europeo. S&D se negó en redondo, pero la cumbre de este jueves y viernes servirá para aclarar cuál es la fórmula final. Eso sí, del reparto final se quedaría fuera ECR, la familia capitaneada por Giorgia Meloni, que será tercera fuerza en el nuevo Parlamento Europeo; Viktor Orbán si parece dispuesto a presionar más para que la derecha radical tenga más voz en la primera línea de decisiones.

Costa aúna experiencia y buena sintonía incluso con los oponentes: el propio Gobierno portugués, ahora de centroderecha, le dio su apoyo desde el primer momento y su nombre ni siquiera ha tenido el veto de los ejecutivos de derecha radical liderados por Giorgia Meloni y Viktor Orbán. No tendrá, no obstante, una labor sencilla porque la nueva legislatura apunta a ser aún más ideológica e intergubernamental que las anteriores con temas decisivos como la industria, la defensa, la migración o la lucha contra el cambio climático.

KAJA KALLAS Política y abogada estonia nacida en 1977. Es primera ministra de Estonia desde el 26 de enero de 2021 y previamente fue diputada al Parlamento Europeo de 2014 a 2018. Es la primera mujer en ocupar la jefatura de gobierno de su país.

ANTONIO COSTA Nacido en 1961, es un abogado y político portugués que sirvió como primer ministro de Portugal de 2015 a 2024 antes de su dimisión por su presunta implicación en un caso de corrupción. Antes, entre 2007 y 2015, fue alcalde de Lisboa.

ROBERTA METSOLA Abogada y política maltesa nacida en 1979 y especializada en política europea. Preside el Parlamento Europeo desde 2022 tras la muerte inesperada de David Sassoli. Es la tercera mujer que ejerce la presidencia de esta institución y la persona más joven en hacerlo.

URSULA VON DER LEYEN Nacida en 1958, la política y médica alemana​ preside la Comisión Europea desde diciembre de 2019. Fue ministra de Defensa de Alemania de 2013 a 2019 (la primera mujer que ocupó ese cargo en su país) y la primera en ser presidenta de la Comisión Europea.

El puesto de Alto Representante es un guiño clarísimo a los Bálticos, un mensaje a Rusia y un espaldarazo al planteamiento de que Ucrania no puede ceder ni un metro en la invasión. Kaja Kallas es la apuesta liberal en los top jobs y su camino ahora es algo más complejo, pues tendrá que dejar de estar al frente del Gobierno estonio. Heredará, si todo va bien, el puesto de Josep Borrell con el cambio de discurso ha el 'poder duro' como eje fundamental. Kallas ha defendido por ejemplo que se mantenga el envío de armas a Kiev y no ha descartado destinar soldados europeos a misiones de entrenamiento. Al ser, además de jefa de la diplomacia europea, vicepresidenta de la futura Comisión, Kallas también tendrá que pasar por el voto de la Eurocámara. Si pasa todos los filtros se convertirá en la tercera mujer en el puesto, tras Catherine Ashton y Federica Mogherini.

Al frente del Parlamento Europeo se prevé que siga Roberta Metsola, aunque su nombre no se debatió con la misma intensidad en la cena informal ni en los días posteriores; no ha hecho falta. Su continuidad queda en manos precisamente de la Eurocámara, donde no parece que vaya a tener grandes obstáculos para seguir en el asiento de mando durante la primera parte de la legislatura. Una vez que complete los cinco años en el cargo tendrá que dejar paso probablemente a un nombre de S&D, tal como manda la ley no escrita de la institución. El pacto pro Metsola será el mismo que el que mantenga a Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, más si cabe después del gran resultado de la maltesa en el paso por las urnas.

La toma de decisiones se va dando con cierta urgencia, todo lo contrario que en 2019, cuando empezaron a surgir nuevos nombres hasta llegar a la propia Von der Leyen como sorpresa para la Comisión. "Ahora el escenario es otro y no hay tiempo que perder, lo saben los líderes y lo saben también los partidos de cara a lo que pueda pasar en el Parlamento Europeo", cuentan fuentes comunitarias consultadas por 20minutos. Demasiados temas sobre la mesa y una nueva legislatura que va a exigir horas y horas de negociación, "ir a los matices" y tratar de encontrar "equilibrios complicados". El primero, en el reparto de los altos cargos, se resuelve de forma bastante ágil a la vista de los acontecimientos.

Por otro lado, si el reparto se confirma en el Consejo Europeo, Giorgia Meloni y Pedro Sánchez, es decir, Italia y España, tendrán que conformarse con vicepresidencias fuertes en la nueva Comisión (como mucho). Tiene que darse un equilibrio entre familias políticas según el resultado de las elecciones del pasado 9J, pero también entre países. El siguiente paso, una vez que todo esto quede armado oficialmente, será la elección de los comisarios, con la mirada puesta para ello en septiembre. La UE, con todo, sabe que necesita coger velocidad... y ya va metiendo marchas.