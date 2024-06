'Consumo fantasma', el gasto que no ves y puede arruinar tus vacaciones: ocho consejos para evitarlo y ahorrar en tus facturas

Comienza el verano y con él llegan las vacaciones, los españoles cogen las maletas y se escapan a sus destinos favoritos para desconectar del ajetreo y la rutina, pero no dejan la casa sola. El router, la nevera o el aparato del aire acondicionado se queda habitando las viviendas pero, si no se tiene cuidado, estos inquilinos pueden hacer que tus semanas de descanso terminen saliendo más caras de lo necesario.

En ocasiones, los usuarios pueden llegar a llevarse más de una sorpresa al revisar las facturas a la vuelta de las vacaciones, pues han gastado más de lo que pensaban, como si algún tipo de fantasma hubiese estado habitando su hogar mientras ellos no estaban. Sin embargo, la realidad es que hay un tipo de consumo que realizamos generalmente hacemos sin darnos cuenta al dejar aparatos eléctricos o enchufados cuando no los estamos usando.

Los electrodomésticos pueden estar apagados cuando no estamos en casa, pero si los mantenemos enchufados a la red, estos siguen alimentándose de la electricidad y es ahí donde aparece el consumo fantasma. En España cada hogar consume unos 300 kWh de electricidad al año, y entre el 7% y el 11% corresponden a este tipo de consumo que se hace sin darse cuenta, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

Al mes, los hogares españoles pueden llegar a pagar cinco euros más en sus facturas a causa del consumo fantasma, según la energética Endesa. Los electrodomésticos que más gastan sin estar siendo utilizados son la impresora y el router, cuyo consumo se traduce en 14 euros de más al año, los televisores y las radios con 11 euros extra y el ordenador y el microondas con un gasto de 9 y 7 euros de más respectivamente.

Desde 20minutos y basándonos en las recomendaciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, elaboramos una lista con los mejores consejos para que puedas disfrutar de tus vacaciones sin tener que preocuparte de más por las facturas a la vuelta.

Desenchufa los electrodomésticos

Lo primordial antes de salir de casa es asegurarnos de que los electrodomésticos han quedado desenchufados. El principal error que cometen algunas familias creer que simplemente apagándolos evitarán que sigan gastando. Sin embargo, si siguen enganchados a la red eléctrica, pueden seguir consumiendo sin que nos demos cuenta. Por ello, es recomendable que dejes solo enganchados a la luz los que sean estrictamente necesarios, como por ejemplo el frigorífico.

Instala un eliminador de 'Stand by'

Hay pequeños widgets que se pueden instalar en los aparatos eléctricos para hacer que se reduzca el consumo. Por ejemplo, se puede configurar el mando de la tele, para que al darle al botón de apagado, no solo se apague la tele sino que también se desconecte la regleta a la que esta enchufada. Después, al encenderse de nuevo, vuelven a activarse los periféricos para que vuelva a funcionar con normalidad. Así, si apagas los electrodomésticos antes de irte de vacaciones, te aseguras de que queden completamente desconectados.

Instala regletas

Hacer uso de regletas puede ser un buen truco para ayudarte a reducir el consumo fantasma durante tus vacaciones. Estos aparatos permiten enchufar a la red eléctrica varios aparatos a la vez, de esta forma, al apagar la regleta estarías evitando el consumo eléctrico de diversos dispositivos y te asegurarías de que no se te olvidase desconectar ninguno.

Ojo al cargador del móvil

A veces, cuando el móvil ha alcanzado el 100% de carga, simplemente lo desenchufamos de cargador, pero este sigue conectado a la red eléctrica. Puede parecer que si el dispositivo no esta consumiendo electricidad, entonces no se está produciendo ningún tipo de gasto, pero esta creencia es errónea. Antes de salir de casa deberás asegurarte, no solo de que tu móvil esté cargado, sino de que el cargador ha quedado desenchufado.

Cuidado con el modo reposo del ordenador

Cuando no estamos utilizando el ordenador, la pantalla se queda en negro, lo cual puede hacernos pensar que está apagado, pero no es así, sigue consumiendo electricidad. De esta forma, es imprescindible que revises que tu ordenador ha quedado apagado por completo y, no solo eso, sino que ha quedado desenchufado de la corriente eléctrica para evitar que consuma energía al cargarse.

Instala temporizadores

Si vas a ausentarte de tu casa durante unos días, instalar temporizadores en tus aparatos electrónicos, puede ser una buena idea. En ocasiones, hay ciertos dispositivos que tienen que funcionar durante ciertos periodos de tiempo mientras no estamos, pero como no podemos apagarlos y encenderlos optamos por mantenerlos activos en nuestra ausencia. Los temporizadores nos permitirán que se apaguen solos a la hora que queramos, gastando así solo lo justo y necesario.

Revisa los filtros del aire acondicionado

El consumo fantasma durante las vacaciones no solo afectan a quienes salen de casa, pues también pueden sorprender a quienes deciden pasarlas en casa. Si decides pasar estos días en tu vivienda, es posible que las altas temperaturas te lleven a activar el aire acondicionado, pero si los filtros del aparato no se han limpiado jamás, puede que se tome más tiempo para climatizar la casa y que por tanto, se gaste más de lo habitual.

El dinero también se va por el grifo

El consumo fantasma no solo vienen de la electricidad, sino que también pueden notarse en el agua. En ocasiones pensamos que hemos cerrado correctamente el grifo, pero puede que no sea así. Dejar el grifo goteando mientras no estamos en casa puede suponer un gasto innecesario, así es recomendable revisar que todos han quedado cerrados.