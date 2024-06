Jennifer Lopez felicita a Ben Affleck por el Día del Padre a pesar de los rumores de separación

Los rumores de un divorcio inminente entre Jennifer Lopez y Ben Affleck se avivaron enormemente la semana pasada después de que la pareja pusiera a la venta su mansión de Beverly Hills, la misma que tantos quebraderos de cabeza les llevó encontrar cuando decidieron volver a darse una oportunidad.

Pero parece ser que algo tiene que haber en su relación que el gran público desconoce porque, en fechas señaladas, el actor y director de 51 años y la cantante e intérprete, de 54, siguen dando muestras de cariño. Sobre todo este fin de semana, que se ha celebrado el Día del Padre en el mundo anglosajón.

La cantante de éxitos como On the floor, Let's get loud o El anillo ha escrito un escueto pero hermoso mensaje ante sus más de 252 millones de seguidores en Instagram dirigido al actor de La Liga de la Justicia o Armaggedon, y para el que ha utilizado una fotografía de un joven Affleck de promoción de Pearl Harbor, en solitario y luciendo una chaqueta de cuero negra.

"Nuestro héroe. Feliz Día del Padre", ha escrito Lopez junto a un emoticono de un corazón blanco en una de sus stories. Es lógico pensar que ese "nuestro" se refiere a los mellizos Emme y Max, de 16 años, que la artista comparte con su exmarido Marc Anthony, y a Violet, Seraphina, y Samuel, de 18, 15 y 12 años respectivamente, frutos de la relación de Affleck con su exesposa, Jennifer Garner.

Precisamente ha resultado muy llamativo para los medios norteamericanos como Page Six o TMZ que mientras tenía lugar esta felicitación, Affleck se encontrase en su nueva casa, donde vive desde que decidiesen dejar de compartir el mismo techo, con Garner, quien fue a visitarle sin el acompañamiento de sus hijos en común.

Esto contrasta con lo que se había vivido el día anterior, el sábado, cuando el matrimonio, que se dio el "sí, quiero" en 2022 después de retomar su viejo amor, pasó un tiempo juntos en su propiedad de 60 millones de dólares en Bel Air, en California.

De hecho, luego fueron a la nueva casa de alquiler del cineasta en la zona de Brentwood, aunque en coches separados. Eso sí, según han informado, Jennifer Lopez no se quedó demasiado tiempo, ya que fue fotografiada saliendo de la vivienda unas horas después de llegar. Según fuentes cercanas, es la tónica habitual desde que viven separados: tienen un horario de visitas constante, viéndose "cada pocos días".