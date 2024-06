Gabriela Guillén está dispuesta a que su hijo lleve el apellido de Bertín Osborne

Hace unos días Bertín Osborne emitía un comunicado conjunto con Gabriela Guillén en el que reconocía a su hijo. El cantante confesaba que se había equivocado durante todos estos meses y pedía disculpas. Además, tanto Osborne como Guillén pedían respeto para el menor, a quien quiere dejar al margen de todas las polémicas. Ahora, la fisioterapeuta ha revelado que el próximo paso que dará es que el pequeño lleve el apellido del presentador.

Poco después de conocer que la joven estaba embarazada, el presentador aseguraba que no quería ejercer de padre y ponía en duda que el bebé fuera suyo. Esto provocó que Guillén tomara la decisión de poner a su hijo solo su apellido, una decisión que ahora es totalmente la contraria. "Ya está dispuesta a que lleve el apellido de Bertín", reveló Sergio Pérez, colaborador de Fiesta. Una decisión que manifiesta que ambos han acercado posturas, aunque el periodista también explicó que será la justicia quien determine qué pasará.

Por otro lado, parece que Gabriela Guillén estaría dispuesta a hablar sobre los meses que ha vivido a raíz de su embarazo, ya que la joven no descarta sentarse en un plató de televisión y contar su verdad. No sería la primera vez, ya que estuvo en ¡De Viernes! y se sinceró sobre su relación con Bertín Osborne. En ese momento dio a conocer que el cantante le pidió no tener al bebé o en caso de tenerlo, que volviera a su país. "Yo le dije que no era una delincuente y que iba a tener al niño aquí. No tenía que esconderme por estar embarazada".

Cabe destacar que con la emisión del comunicado Gabriela Guillén y Bertín Osborne han acercado posturas, aunque para llegar a ese punto la figura de 'El Turronero' ha sido clave, pues ha sido el mediador. "Por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", se leía en el comunicado.