El fin del veto de Austria allana la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza que ha dividido a la UE en los últimos años

Los ministros de Medio Ambiente de la UE vuelven a reunirse este lunes en Luxemburgo en una reunión de la que previsiblemente saldrá adelante un acuerdo para que se apruebe definitivamente la Ley de Restauración de la Naturaleza, que obligará a los gobiernos europeos para recuperar al menos el 20% de los ecosistemas en mal estados en mar y tierra para 2030 y que en los últimos años se ha convertido en un campo de batalla entre socialdemócratas y ecologistas y partidos ultras y euroescépticos, a los que se sumaron los conservadores, Vox y PP en el caso español. El anuncio por parte de Austria de que levantará el veto que junto al de otros siete países paralizó en el último momento la norma el pasado marzo.

"Confío en que las cosas vayan bien", ha dicho la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera a su llegada a una reunión en la que también se espera que los ministros de Medio Ambiente den su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea para fijar un nuevo objetivo de reducción de emisiones para 2040, del 90%, y un primer acuerdo sobre la directiva para asegurar la trazabilidad de los residuos de la industria textil. Según ha dicho, la ley de restauración de la naturaleza es "uno de los expedientes más importantes para Europa, para el sector primario, aunque no solo, que es el más dependiente de un buen estado de conservación de la naturaleza". "Diferente es cómo acompañar al sector primario en un proceso de transformación como el que vivimos como consecuencia del deterioro ambiental", ha abundado la vicepresidenta, en alusión a la férrea oposición con la que ha contado la Ley de Restauración de la Naturaleza entre los partidos de derecha y ultraderecha de la UE, que lograron lo que Ribera ha llamado "una batalla cultural" a su alrededor, identificando la norma como algo que hundirá su actividad y dando lugar a protestas de agricultores en muchas ciudades europeas. "Siempre me ha sorprendido la manera en que se ha abierto una batalla cultural en torno, no hay empleo en un planeta muerto ni agricultura en un suelo degradado".

No solo Ribera, otros ministros como los de Irlanda o Suecia han confiado en que este lunes sí haya una mayoría cualificada para que los países de la UE aprueben definitivamente una ley a la que ya dieron su visto bueno, así como el Parlamento Europeo y en el trílogo final, entre estas dos instituciones y la Comisión Europea. Sin embargo, en lo que iba a ser solo un trámite final, en marzo ocho países anunciaron su veto, impidiendo que la ley se aprobara en el Consejo y, por tanto en la UE. Quedaban tres meses para las elecciones europeas y desde los sectores defensores de esta norma confiaban que, pasados los comicios, los gobiernos que anunciaron su oposición terminaran dando su acuerdo. Uno de ellos, Austria, anunció este domingo que así lo hará. "Hoy es un día decisivo para Europa, los ministros discutirán y espero que adopten la ley", ha recalcado a su llegada a la reunión la ministra austriaca, Leonore Gewessler, que sin embargo no ha sido capaz de asegurar "en este momento" que vaya a haber una mayoría suficiente para ello. "Hoy es un día para acordar y el momento de adoptar la ley", ha reafirmado.

(habrá más información en breve)