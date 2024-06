Este pasado fin de semana, el mundo anglosajón ha festejado el Día del Padre y, buscando las palabras adecuadas para dicha efeméride, Henry Cavill ha acabado por confirmar una noticia que él mismo dio a conocer hace un par de meses en una alfombra roja: que, a sus 41 años y junto a su pareja, Natalie Viscuso, está esperando su primer hijo.

Fue durante la premiere en Nueva York de su nueva cinta de acción, The Ministry of Ungentlemanly Warfare —todavía sin título ni fecha oficial en España—, dirigida por Guy Ritchie, el intérprete oficializó un secreto a voces con la frase "Natalie y yo estamos muy, muy emocionados", así como le agradeció un cumplido a una periodista que le felicitó por la noticia.

Ahora, y a través de un selfi que ha subido a su cuenta de Instagram, donde tiene casi 27 millones de seguidores, el actor de Argylle o Misión imposible: Fallout ha utilizado el Día del Padre para explicar que se une a dicho club y, de paso, pedir algo de orientación y asesoramiento.

"Oh, sí... y feliz Día del Padre a todos los papás que me leéis", ha comenzado escribiendo el protagonista de El Hombre de Acero en una imagen en la que deja ver de fondo el que se presupone será el cuarto del bebé, dado que ya tiene montada la cuna y todos los instrumentos y necesidades que requiere este nuevo papel.

"¡Resulta que me voy a unir muy pronto a vuestras sagradas filas! ¿Algún consejo?", ha continuado Cavill, que ha bromeado con sus seguidores, que conocen de sobra su lado más friki. "Y no os preocupéis, no va a haber tantos cojines en la cuna cuando llegue el pequeño, solo pegamento y escalpelos para que pueda construir sus miniaturas de Warhammer", ha añadido bromeando.

Entre los comentarios, multitud de parabienes para Henry y para su pareja, así como una gran cantidad de fans se "quejan" de que no será con ellos y ellas con quien el actor ha decidido emprender esta nueva etapa de su vida, sino con la productora de Vertigo Entertainment, con quien hizo oficial su relación, también a través de Instagram, en abril de 2021, después de meses de rumores.