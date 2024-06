Nuria Fergó habla sobre cómo está llevando la enfermedad de su novio: "Lo de Juanpi ha sido un batacazo, pero va a salir de esta"

Nuria Fergó no está pasando por un buen momento personal, ya que su pareja, Juan Pablo Lauro, tuvo una recaída en la neumonía que le causó un neumococo y, el pasado 2 de junio ingresó en la UCI. Sin embargo, estos días se ha tenido que separar de él por motivos profesionales, pues está promocionando su nuevo proyecto. Como en consecuencia, a Juan Pablo Lauro le operaron cuando la artista no estaba a su lado.

Su propia pareja fue quien animó a la cantante a ir a Madrid para promocionar su próximo proyecto, el espectáculo Toda una vida, con el que a partir de octubre homenajeará a María Dolores Pradera. "Es un regalo que me ha hecho el universo, va a ser un verdadero lujo poder meterme en sus canciones", manifestó la intérprete a Pronto.

Además, aprovechó para revelar cómo están siendo estos días para ella y su pareja. "Tanto mi chico como yo somos muy positivos. Ha sido un batacazo, nos ha tocado, pero ya está, va a salir de esta. Ahora el tiempo es quien manda", confesó la cantante.

"Él es el que me está dando ánimos a mí. Nos llamamos constantemente y me dice: 'venga, mi vida, brilla, brilla' y yo igual: 'venga, mi vida, adelante", reveló la cantante. Por otro lado, aunque mutuamente se apoyan y se dan ánimos ante esta situación, hay cosas que cree que su pareja cambiará: "Yo creo que, con este susto, valorará cosas y algunas las cambiará porque Juanpi es muy de preocuparse por todo y de tenerlo todo controlado. Ahora, lo que quiere es ponerse bien y disfrutar de la vida".

También explicó que aunque quieren casarse, aún no tienen fecha y tampoco tienen prisa."Estamos disfrutando del día a día. Él ahora se tiene que recuperar y yo tengo que meterme 27 canciones en la cabeza. Y, realmente, hacemos vida de casados", expone Fergó.

Además, evidenció una vez más lo enamorada que está: "Me cuida mucho, me ama, me lo demuestra, me da paz y hacemos muy buen equipo, respetando cada uno nuestras cosas. Es muy buen padre y muy buen hombre".

Aunque tiene muchas ganas de ver a su pareja, no tiene muy claro cuando volverá a verle, tiene muchos compromisos profesionales y familiares. Esta semana acaba con la promoción y la siguiente es la última semana escolar y tiene que estar con su hija. "Espero que Juanpi salga antes y venga él a Madrid. Y, si no, bajaré yo cuando la niña tenga vacaciones, porque irá con su padre", explicó Nuria Fergó.