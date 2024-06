Ed Sheeran pone la guinda al exitoso primer fin de semana del Rock in Rio Lisboa: 160.000 personas y música para todos

Ed Sheeran puso este domingo el cierre perfecto al primero de los dos fines de semana del Rock in Rio Lisboa 2014. El cantautor británico, que se hizo esperar como el auténtico plato fuerte de esta segunda jornada, apareció en el escenario a las 22.30 horas para, sin músicos, centrar el protagonismo sobre su figura e interpretar un buen puñado de canciones bien elegidas de su repertorio con el que hizo las delicias del público, que, como en la jornada inaugural, volvió a hacer sold out en el Parque Tejo.

Es decir, 80.000 personas -cada día- se congregaron no solo para deleitarse con himnos como Perfect o Shape of You, del cantautor británico, que volvió a pisar el festival diez años después, sino para gozar de otros estilos musicales como Calum Scott, Lukas Graham o el español Íñigo Quintero, cuyo concierto reunió a miles de personas en su escenario, Palco Tejo, para tocar las canciones de su último EP, Es solo música, además de archiconocida Si no estás, un himno mundial gracias a las redes sociales.

Música para todos los gustos y para toda la familia -se vieron más niños en esta jornada- que sonó non stop hasta que, pasada la medianoche, el Parque Tejo apagó sus luces, aunque solo por el momento.

El primer día, en cambio, fue diseñado a imagen y semejanza de los amantes del rock. Así, pudieron disfrutar de los espectáculos de los eternos Xutos & Pontapés con la Orquesta Filarmónica Portuguesa. Por su parte, Extreme regresó a Portugal y aprovechó para recordar grandes éxitos como More Than Words. Además, paralizó la Ciudad del Rock con el himno portugués, con la bandera nacional en el escenario.

La icónica Evanescence tuvo ante sí a un público entregado cantando al unísono My Immortal y Bring Me Back to Life, mientras que los Scorpions, que, a pesar de ser ya una presencia habitual en Portugal, cerró con acierto el primer día a ritmo de su hard rock y heavy metal alemán y temazos como Still Loving You o Viento de Camino.

Además de los conciertos en Palco Mundo, el escenario principal, lo más destacado del primer día también incluyó el debut del imponente espectáculo piromusical de videomapping e iluminación que celebra el 20 aniversario del festival en Portugal -y que se podrá ver los cuatro días- y también la actuación de Europe, que no desaprovechó la oportunidad de tocar The Final Countdown ante una audiencia extasiada.

Efectivamente, esto no es un final, solo una cuenta atrás para lo que espera, en el mismo marco, el próximo fin de semana, con un perfil más pop-rock y un público más amplio, donde desfilarán por sus escenarios artistas y grupos de la talla de Jonas Brothers, Camila Cabello, Doja Cat, Neyo o nuestra Aitana.