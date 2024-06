Entrevista

Hace menos de un año, un desconocido chico de 22 años lograba convertirse en el primer español en solitario en ser número uno a nivel mundial en la plataforma, desbancando a artistas como Taylor Swift, Quevedo, Bad Bunny y Rosalía. Nacía el fenómeno Íñigo Quintero, a quien entrevistamos, en pleno "subidón", tras haber actuado nada menos que en el Rock in Rio de Lisboa.

Ha cantado en un festival con un cartel con nombres como Europe, Camila Cabello, Scorpions o Ed Sheeran. Ahí es nada.Ya solo ver mi nombre en él... Aún no me lo creo. Te voy a confesar que yo no lo tenía muy fichado. Soy muy paleto para esto (ríe). Pero cuando empecé a ver el cartel dije: '¡pero qué barbaridad es este festiva!'. Feliz, muy feliz.

Es la demostración que la música no entiende de fronteras ni barreras, y menos lingüísticas.Si, es increíble. Eso me pasó también cuando salí a tocar por Europa, en una gira que hice en abril. Está muy bien saber que estás arriba en las listas de reproducción, pero, hasta que no ves al público cantando... ¡Escuchar mis canciones con acento alemán es algo que choca! (ríe). Igual no saben ni lo que dicen, pero, por alguna razón, les han llegado. Y eso es increíble.

Ahora con distancia, ¿cómo ve todo lo que le ha pasado?Ahora bien, pero es verdad que, al principio, todo fue un poco de locura y más estresante. Toda la gente intentando acercarse a ti... Pero siempre lo he llevado con tranquilidad e intentando que no se me vaya la cabeza. Y, para eso, tengo la suerte de tener a mi familia, a mis amigos y a mi equipo. Hemos dejado tiempo para reposarlo y, ahora, a seguir dándole. Es cierto que no hemos hecho nada. Hay una base muy buena, porque hay mucha gente que me ha conocido, pero no hay nada hecho. Hay que volver a remar a full.

¿Cómo explica su fenómeno?Es increíble. Es que no tiene explicación y, la demostración de que es real, es toda la gente que viene a los conciertos. Cuando ves que se te cuestiona o incluso tú mismo te desanimas y quieres dejarlo, eso es lo que hace que te olvides de todo eso, te sube la moral y te den ganas de seguir componiendo y cantando.

Supongo que lo dice porque llevaba tiempo intentándolo en la música.Sí. Antes, pero también después del boom de la canción, ¿eh?

¿La altura da vértigo?Es que nos sabía muy bien lo que estaba pasando, porque era tan inesperado... Y no sabes muy bien qué hacer: si seguir, si aparecer, si no aparecer... Te planteas muchas cosas, pero es que a mí la música me gusta mucho.

¿Qué ha sido lo peor de la fama?Quizá perder el anonimato. Es que yo soy un tío muy reservado y tímido en general. Que solo te conozca tu familia y tus amigos y, de repente, te conozca todo el mundo... Que tampoco me conoce tanta gente. Yo creo que más mi nombre, no tanto mi cara. Es cierto que cuesta, pero te acostumbras. Es que al final vives de la gente y de su cariño. Yo siempre lo he agradecido y, cuando se acercan, yo encantado. No hay nada que me pueda molestar ni nada de lo que me pueda quejar.

Asume que, de momento, conocen más su nombre que su cara. Si por usted fuera, ¿sería así siempre?Sí, pero es que siendo un proyecto que lleva tu nombre, lo que no puedes hacer es poner tu nombre y no tu cara. Sería muy raro hacerlo, así que no lo podría evitar hacerlo aunque quisiera.

Tampoco pudo evitar las muchas teorías que se crearon sobre su canción. ¿Himno religioso o canción de amor?Yo siempre digo que cada uno se lo lleve hacia donde quiera.

¿Se siente algo así como el representante de una nueva generación de artistas que cantan desde la fe?A ver, solo es una canción. Tampoco quiero que se etiquete como un movimiento cristiano. Yo soy cristiano, pero como muchos otros artistas y mucha otra gente. Y no es que todas mis canciones vayan de eso. Dentro de Íñigo Quintero hay muchísimas cosas más. Esa canción en concreto, que ha sido la que ha explotado, sí que va sobre la fe, pero no tengo ninguna más que vaya sobre eso (ríe). Es una faceta de muchas que tengo. Como cualquier compositor, escribo de lo que llevo dentro, y una parte es eso, pero también lo es el amor, las relaciones... las cosas que le pasan.

Las emociones, al fin y al cabo, ¿no? Algo que no sé si, con las modas actuales, está de capa caída.(Ríe) ¡Tampoco me quiero meter en movidas! A mí el reguetón me encanta, lo escucho y lo consumo, aunque no es mi género favorito. Pero a mí me gusta escuchar de todo, porque cada música tiene su momento. ¡Si te pones a escuchar a Íñigo Quintero una hora seguida igual te pegas un tiro! (ríe). No, no, tampoco (ríe). Es bueno que haya canciones que apelen más a los sentimientos y otras que sean más para bailar. Hay sitio para todo.

Con su éxito, ¿ha podido ver también esa parte de negocio que, también, tiene la industria?Sí, pero yo estoy muy contento con el equipo que tengo. Yo creo que no solo hay una vía para llegar al éxito, y más hoy en día, que todo ha cambiado mucho. Y pienso que lo importante es tener tu equipo pequeñito, que confíe en ti y con el que estés implicado personalmente.

Da la impresión de ser un chaval muy tranquilo. ¿Hay algo que le quite la tranquilidad?Los conciertos. Me pongo nervioso, pero, una vez que subo y canto, que es lo que sé hacer, se me va quitando. Y más si la gente responde. Suelo disfrutar mucho.

¿Cómo es el público que le sigue?Bastante joven, en general. Tampoco he hecho un estudio, pero, aunque veo gente joven, también hay niños y me escribe mucha gente mayor.

Estudiaba Magisterio y Psicología. ¿Ahora solo se dedica a la música?Sí. Me están ayudando, porque intento no dejar los los estudios, pero sí que estoy a tiempo completo con la música.

¿Se corta ahora más en su día a día?Yo sigo haciendo lo mismo que antes, no he cambiado mucho en ese sentido. Sí que es verdad que ahora te reconocen más en determinados sitios, pero, en general, no he cambiado mucho en mi forma de actuar.

Haciendo un guiño al nombre de su EP y de su gira, al final, ¿es solo música?Es lo que intento repetirme siempre cuando me rayo por cualquier cosa. Lo que hago es música, y la gente está aquí porque quiere escucharla, y se emociona con ella. Eso es lo más importante y por eso me gusta centrar el tiro en eso.

Íñigo Quintero Natural de A Coruña, después de 'Si no estás', lanzada en 2022 aunque se hizo famosa un año después, llegando a acumular más de 165 millones de reproducciones en Spotify, Quintero ha dado luz a otras canciones como 'Sobredosis', 'Sin tiempo para bailar' o 'Será por ti' antes de lanzar su primer EP, 'Es solo música', que da nombre a su gira.