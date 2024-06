Anabel Pantoja posa en bikini y muestra su tripa antes de ser madre: "Nuestro primer día de playa"

Anabel Pantoja se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Así lo ha expresado en numerosas ocasiones durante las últimas semanas. Y no es para menos, ya que el pasado 4 de junio la colaboradora de televisión confirmó que estaba esperando a su primer hijo junto a su novio David Rodríguez, su pareja desde hace menos de un año.

Ahora, tras esta noticia, Anabel Pantoja ha decidido publicar una fotografía en sus redes sociales posando en bikini. Lo ha hecho desde las islas Canarias, lugar al que se mudó hace unos meses para vivir junto a su novio.

Y desde una de sus playas ha sido donde la prima de Kiko Rivera ha decidido inmortalizar el momento junto a su esperado bebé. "Nuestro primer día de playa en nuestro hogar y paraíso", ha escrito en sus redes sociales junto a una foto luciendo su tripa premamá.

Tras la confirmación de su embarazo, la colaboradora ha dado también una entrevista a la revista Lecturas, donde ha comentando como se encuentra con esta nueva situación: "Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada y estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión".

Además, Anabel, que ya está de cuatro meses, ha asegurado que apenas tiene síntomas ni "náuseas ni vómitos". Así, afirma que solo se encuentra más cansada y que tiene ganas de orinar "un poco más de lo habitual".

De la misma manera, ha relatado que tras realizarse las pruebas médicas necesarias, le han confirmado que "todo está perfecto", por lo que se encuentra "más tranquila". "Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", ha afirmado la colaboradora, que ya estuvo de hecho encinta el pasado mes de octubre, un embarazo que "no pudo seguir adelante".