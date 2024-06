¿Es injusta la financiación autonómica?

¿Investir o no a Salvador Illa? Es el dilema que se vive con angustia en ERC y que parte a la formación entre los seguidores de Oriol Junqueras, proclive al pacto con el PSC, y la tendencia que representa la secretaria general republicana, Marta Rovira, que plantea la exigencia de una financiación singular para Cataluña equiparable al concierto económico vasco, que por imposible conduciría a la repetición electoral. Llama la atención que los independentistas pretendan que sea Pedro Sánchez quien tenga protagonismo en la negociación para designar al nuevo president de la Generalitat. Los de Junts exigen que Ferraz obligue al PSC a abstenerse a favor de Carles Puigdemont, y los de ERC apelan a que Sánchez tiene la "llave" de un eventual pacto. Curiosamente, las formaciones soberanistas, que en campaña acusaron a los socialistas de Illa de sucursalistas, quieren puentear al partido más votado en las elecciones en Cataluña para negociar lo que sea en Madrid o para justificar así su fracaso.

Sin duda, la financiación autonómica será el caballo de batalla, pero el asunto tiene mala solución porque la queja se fundamenta en una mentira, que por otro lado en muchas otras comunidades se repite: el modelo es injusto. Y no es verdad, o por lo menos no cuando se dice desde Cataluña, Baleares o Madrid. Esa financiación se sustenta en los impuestos que pagamos los ciudadanos en cada uno de los territorios en función de nuestra riqueza personal. Madrileños, baleares y catalanes contribuimos per cápita más que la media porque tenemos la suerte de ser más ricos, pero eso no altera el PIB de Madrid, Cataluña o Baleares. La financiación autonómica no reduce la riqueza regional, sino que permite que en todos los territorios haya unos servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc.) homologables, garantizando el principio constitucional de igualdad.

Y en cuanto al dinero que el Govern recibe para financiar la Generalitat se encuentra en la media autonómica, como Madrid, desde que rige el actual modelo, que fue negociado por políticos catalanes en 2008 en tiempos de Rodríguez Zapatero y elogiado por la ERC de entonces. Evidentemente, como toda obra humana es perfectible, y hay fondos ‘pegotes’ que podrían revisarse, pero no tiene nada de injusto. Básicamente es un modelo federal, bastante mejor que el que existe en Alemania, dicho por políticos germanos.

En España lo realmente injusto, por insolidario y antifederal, es el cupo vasco y navarro. Que es el modelo al que aspiran los independentistas, como "primer paso", dicho por Rovira, antes del referéndum. El problema es que muchos socialistas han hecho suyo el discurso de que la financiación es injusta, con lo que cualquier cosa sabrá siempre a poco.