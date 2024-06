Collboni cumple un año como alcalde de Barcelona a la espera de ver si entra ERC a su gobierno y de la llegada de la Copa América

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cumple este lunes un año a cargo de la capital catalana. Gobernando en minoría, tras recibir los apoyos de Comuns y PP en el pleno de investidura, el ejecutivo municipal ha llevado a cabo el Pla Endreça -un proyecto centrado en mejorar la limpieza y la seguridad en las calles de Barcelona- y el Pla Clima Escola y la ciudad está a punto de albergar la Copa América de Vela. Además, el cartapacio municipal podría cambiar próximamente con la entrada de ERC al gobierno municipal, después de que alcanzaran un preacuerdo con los socialistas en febrero y a la espera de la aprobación definitiva por parte de la militancia.

Collboni tomó el relevo de Ada Colau, quien llevaba ocho años al frente del consistorio, tras una votación donde PSC, Comuns y PP se unieron para evitar que Junts y ERC eligieran a Xavier Trias como nuevo "batlle" de la ciudad. De hecho, la lista de Collboni no había sido la más votada en las elecciones del 28 de mayo de 2023, donde se quedo a un concejal de los 11 que consiguió Trias. Sin embargo, la suma con los comunes y los populares fue suficiente para que el socialista fuera proclamado nuevo alcalde de la capital de Cataluña.

Tras un año de mandato, el gobierno de Collboni ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que Barcelona tiene que recuperar una imagen de limpieza y seguridad en las calles. Por ello, desarrollaron, como medida estrella, el Pla Endreça, una medida que se alargará durante el resto del mandato y que servirá para solucionar estos problemas de mantenimiento y civismo en la vía pública. El gobierno municipal anunció en octubre que en 2024 iban a destinar 550 millones de euros al desarrollo de políticas ligadas al Pla Endreça.

Otra de las bazas del nuevo Ayuntamiento de Barcelona ha sido la ejecución del Pla Clima Escola. Una medida que prevé que en 2029 estén climatizados los 170 centros escolares que se incluyen en el proyecto, entre los que están todas las escuelas municipales de Barcelona (149), dos centros de educación especial, los tres institutos que dependen del consistorio y 16 más que son de competencia compartida entre el Ayuntamiento y la Generalitat.

Mientras que el Gobierno y el Govern de la Generalitat no han conseguido aprobar un presupuesto para este 2024, el ejecutivo de Collboni sí lo logró. Eso sí, no lo tuvo fácil. Tras no armar una mayoría que avalase las cuentas para este curso -tan solo recibió el apoyo de ERC-, el gobierno municipal se sometió a una cuestión de confianza y, finalmente, los 3.807 millones de euros del presupuesto municipal, lo que supone un incremento del 5,9% respecto 2023, con 211 millones de euros más disponibles, fueron aprobados.

Un apoyo de los republicanos a las cuentas municipales que ya dejaba entrever que era más que probable que existiera una entrada del grupo municipal al cartapacio. Tras llegar a un preacuerdo en febrero, la complejidad del panorama político tanto a nivel catalán como nacional - con las elecciones al Parlament con un resultado negativo para ERC, la aprobación definitiva de la Ley de amnistía y las negociaciones para investir a un nuevo presidente de la Generalitat-, han provocado que todavía no haya sido efectiva la entrada.

Una vez pasado el período electoral, PSC y ERC formalizaron el secreto a voces: existía un preacuerdo para la entrada al gobierno municipal. La cúpula de ERC Barcelona explicó que la militancia debía votar en un congreso extraordinario si entraban definitivamente al gobierno de Collboni. La votación, que debía llevarse a cabo el pasado jueves, quedó suspendida por la afluencia masiva de militantes en el Orfeo Martinenc.

El viernes, en un comunicado, la presidenta de la Federación municipal, Eva Baró, y el secretario general, Antoni Vidal, defendieron que propondrían una nueva fecha para la votación, teniendo en cuenta la ronda de contactos del presidente del Parlament, Josep Rull, para la investidura.

Los retos de los próximos tres años

Al gobierno de Collboni le quedan tres años para poder consolidar sus políticas municipales y defender su proyecto ante las próximas elecciones municipales. El nuevo Ayuntamiento de Barcelona, con color socialista, ha recibido críticas desde el primer día por parte de la oposición; Junts le ha acusado de haber establecido una ciudad "sin rumbo" y Comuns de no tener un proyecto "progresista". Además, organizaciones vecinales y sociales del municipio también han levantado la voz contra el ente municipal debido al aumento de los desahucios y de la llegada de macroproyectos a Barcelona.

Sin embargo, los proyectos con proyección exterior son un gran estandarte para promocionar la marca de Barcelona. El más próximo es la exhibición de los pilotos de F1 de este miércoles por Passeig de Gràcia para promocionar el Gran Premio del Circuit de Barcelona-Catalunya. Este verano, sin ir más lejos, Barcelona se convertirá en la sede de la celebración de la Copa América de vela, una competición internacional que convertirá las costas de la ciudad en el epicentro mundial de la disciplina.

Además de la problemática sobre la vivienda que existe en Barcelona y el encarecimiento en el precio de los alquileres, el gobierno de Collboni debe poner énfasis en abordar la masificación turística. En las últimas semanas, ya han anunciado medidas para limitar el crecimiento de visitantes en la capital catalana y regular la oferta turística, a través de medidas como delimitar 16 Espacios de Gran Afluencia (EGA) para actuar de manera concreta y minimizar las externalidades negativas del turismo.