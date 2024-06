El Banco de España avisa sobre qué tipo de billetes no debes aceptar

Los billetes de euros son muy resistentes ya que el el papel sobre el que se imprimen está hecho 100% de algodón. Sin embargo, es muy normal que se vaya deteriorando debido a su continuo uso. Pese a ello, el Banco de España se encarga de mantener su calidad, de forma que cualquiera que tenga un billete que esté roto, o desgastado puede presentarlo en la entidad de crédito para canjearlo por otro nuevo.

Aún así, existen ciertos billetes que el Banco de España no acepta su cambio. "Como norma general, el canje tendrá lugar cuando se presente más de la mitad de la superficie original del billete o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido", explican desde el Banco de España.

Por ello, la entidad también avisa que hay varios billetes que no se deben aceptar. Entre ellos se encuentran aquellos que hayan sido "deteriorados intencionadamente", es decir, aquellos que tengan algún tipo de "estampa o inscripción". Sobre ellos, el Banco de España no afirma que no solo se denegará su cambio, sino que además "serán retenidos a fin de evitar que puedan volver a circular".

Asimismo, el Banco de España afirma no recibir aquellos billetes que estén "manchados con tinta o impregnados con alguna sustancia adhesiva". Estos pueden deberse a un sistema antirrobo que se da en algunos sistemas.

"Algunos sistemas de transporte y custodia de los billetes (como la caja fuerte de un vehículo de transporte de fondos o un cajero automático) incorporan dispositivos cargados con tintas de seguridad o sustancias adhesivas que, en caso de activarse, provocan el deterioro e inutilización de los billetes”, explican.

Por tanto, de recibir uno de estos billetes, el Banco de España advierte que se no deben aceptar: "No lo aceptes y pide otro. No puedes saber si la persona que te está ofreciendo el billetes es su propietario legítimo". De la misma manera, también recomiendan rechazar billetes descoloridos, ya que "podrían haber sido lavados para eliminar las manchas de tinta".

Si por cualquier circunstancia se diera el caso de que tuviéramos cualquiera de estos billetes en nuestra mano, la entidad aconseja entregarlo al Banco de España o a cualquier sucursal bancaria, informando de cómo se ha recibido.