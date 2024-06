Un libro revela los secretos de Jackie Kennedy: desde su lesión crónica tras la muerte de JFK a los malos tratos de Onassis

Uno de los personajes más fascinantes del siglo XX es Jacqueline Bouvier, posteriormente Jacqueline Kennedy y más tarde, Jacqueline Onassis. Haber estado casada con dos de los hombres más poderosos del mundo en su tiempo, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy y el multimillonario griego Aristóteles Onassis, la convirtió en toda una celebridad.

Ahora, la periodista Maureen Callahan publica un libro titulado Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed ('No preguntes: los Kennedy y las mujeres que destruyeron'), en el que relata algunos secretos no solo de la familia, sino de la que fue primera dama.

El Daily Mail recoge este domingo algunos adelantos del libro, y en ellos se revelan detalles como que Jackie sufrió una lesión el día del asesinato de su marido en Dallas, que sufrió el resto de su vida, o algunos aspectos oscuros de su matrimonio con Onassis.

Por ejemplo, Callahan revela que tras el asesinato de JFK en 1963, Jackie mantuvo un romance con Robert Kennedy, que que era su cuñado. La relación acabó en 1968, después de que Bobby se postulara a presidente. Fue también asesinado ese año.

El libro sostiene que Aristóteles Onassis, el armador griego con el que Jackie se casó en 1968, era bisexual y frecuentaba los servicios de prostitutos masculinos, y que tenía gustos exhibicionistas, como practicar sexo con su esposa en lugares donde el servicio les podía ver.

Onassis no sale bien parado porque el libro relata que el magnate llegó a pegar a Jackie. En una ocasión le dejó un ojo morado, tras la muerte del hijo del griego en un accidente de avión: Onassis la culpaba de haber llevado a su propia familia la maldición de los Kennedy.

Precisamente, el asesinato de su marido en 1963 dejó graves secuelas en la primera dama. El libro dice que Jackie sufrió un daño nervioso permanente y un dolor crónico en el cuello tras sostener a su marido después del impacto de las balas en el atentado. Nunca se recuperó.

Además, sufría estrés postraumático diagnosticado por una psiquiatra, no solo por el atentado, sino por un matrimonio con JFK marcado por las infidelidades del político.