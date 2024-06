Se acaba el tiempo para las clarisas 'rebeldes' de Belorado: tres monjas piden una prórroga para evitar ser excomulgadas

El plazo que la Iglesia católica dio a las diez de las quince Clarisas de Belorado para que se retracten o ratifiquen su decisión de renegar de la Santa Sede para seguir a un falso obispo finalizaba este domingo para tres de ellas. Con el tiempo cumplido no se habían presentado ante el Tribunal Eclesiástico y han solicitado una prórroga al Arzobispado de Burgos que les ha sido concedida.

El órgano eclesiástico ha dado cinco días más a estas tres religiosas, entre ellas la exabadesa sor Isabel de Trinidad, que fueron las que firmaron la denuncia contra el arzobispo Mario Iceta por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho a la libre asociación. Ahora, tendrán que comparecer ante dicho tribunal el próximo viernes día 21.

Ese mismo día están citadas otras cinco religiosas, mientras que dos que recibieron más tarde la citación tendrán más tiempo de margen. Las cinco restantes no han sido requeridas por la Iglesia al no haber participado en esta contienda que mantienen abierta con el Arzobispado.

Como ha argumentado el Arzobispado, esta prórroga es "un proceso administrativo" y, terminados esos días, las monjas tendrán que acudir ante el tribunal en "comparecencias individuales". Será entonces, una vez escuchadas a las monjas, cuando "procederá en consecuencia".

Distintos plazos

Diez de las quince monjas de Belorado debían responder a una acusación de delito de cisma y para ello se les impuso un plazo, desde el 7 de junio hasta el 16 y 21 de junio. En concreto, la religiosa que ejercía de abadesa y otras dos más que firmaron la denuncia contra el arzobispo tenían diez días para aclarar si ratificaban su salida, que comunicaron el 13 de mayo a través de un manifiesto de setenta páginas.

El tiempo impuesto inicialmente llegaba a su fin este domingo, pero las religiosas, que no se han presentado ante el Tribunal Eclesiástico, han solicitado más días. De no haberse concedido la prórroga, la expulsión se podría haber producido este domingo, aunque la acción no se hubiera llevado a cabo hasta cuatro días después, según ha indicado el Diario de Burgos y recoge la revista Lecturas.

Esto se debe a que la notaria de la localidad, María Rosario Garrido, debe dar fe "de la no presentación ante el Tribunal", pero solo tiene cita allí una vez a la semana, exactamente los jueves, por lo que no se hubiera hecho efectiva hasta el 20 de junio.

Por otro lado, el Arzobispado de Burgos, al que acusan de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la congregación mediante la excomunión, había dado un plazo de dos días para que entregaran una copia de las llaves del monasterio. El tiempo llegó a su fin el 10 de junio y la entrega de llaves no se produjo.