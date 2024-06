Putin está acumulando víveres en su búnker de los montes Altai, según una filtración interna

Una filtración interna rusa ha revelado en Telegram que el presidente Vladimir Putin está acumulando víveres en un búnker de alta tecnología que posee en las remotas montañas de Altai.

Tal y como recoge el Mirror, una fuente, que afirma haber participado en la carga de los alimentos, dijo al canal Telegram Pozdnyakov que "cajas con raciones secas, cereales y comida enlatada" se están trasladando a gran escala a esa remota ubicación en Siberia.

Sobre la comida, la fuente dice: "Nunca he visto nada parecido: importado, caro, no nuestro (ruso)". Los productos son llevados a un almacén en la región montañosa, y luego un presunto equipo de seguridad de Putin se hace cargo del material.

"Descargamos los camiones en el almacén y luego montamos la carga en otros camiones", dijo la fuente. "Los conductores de esos camiones definitivamente no son conductores comunes de larga distancia. Están vestidos rigurosamente y sus rostros son serios. Os digo que estos definitivamente no son conductores comunes... No mantienen ningún contacto (con nosotros)", prosigue.

Tampoco revelan adónde se destinan los suministros. "Según mis cálculos, en un mes cargamos y recargamos conservas y cereales, suficientes para varios años y para al menos 200-300 personas".

La finca, a unas 220 km al sur de la capital regional, Gorno-Altaisk, y a 3.900 km al este de Moscú, saltó a los titulares el mes pasado cuando un incendio destruyó un edificio en el complejo.

Pero desde hace mucho tiempo se sospecha que el la granja es una tapadera para un búnker secreto de alta tecnología, que podría albergar a miles de personas, incluida la familia de Putin y un círculo más amplio, así como sus servicio y su equipo de seguridad.