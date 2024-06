Tu horóscopo diario: domingo 16 de junio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 16 de junio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Se os prepara un día lleno de actividad e inquietudes, aunque en este caso orientadas a la familia, el hogar y otros asuntos de tipo personal. Pero se trataría de un día feliz, con menos tensiones que los anteriores y acontecimientos favorables de carácter familiar o de pareja. Bueno para relaciones y contactos de todo tipo.

Tauro

La influencia de Marte podría llevarte a tener tiranteces, discusiones o incluso algunos conflictos de ámbito familiar. Te vas a volver más obstinado de lo que es habitual y, de una forma consciente o inconsciente, aunque con la mejor intención, te vas a empeñar en que tus seres queridos hagan las cosas como tú quieres.

Géminis

Necesitas descansar y relajar tus nervios, sin embargo, es muy probable que hoy dediques el día a todo lo contrario, ya sea por necesidad o, simplemente, porque dentro de ti hay muchísimas inquietudes. También tendrás que ayudar a seres queridos u ocuparte de algunas tareas domésticas que ya no pueden esperar más.

Cáncer

El día de hoy va a tener para ti muchos momentos de nostalgia o incluso de melancolía, especialmente por la tarde, sobre todo porque las cosas no van a salir tal como te habría gustado en relación con el amor y las relaciones íntimas en general, aunque esto no significa que sea un mal día. No hay razón para que te deprimas.

Leo

Tu buena estrella nunca te abandona, y por ello hoy la vida te tiene reservada una sorpresa bastante importante para ti, en lo que se refiere a la vida íntima y los asuntos familiares. Vas a conseguir algo que deseabas desde hacía bastante tiempo, ya sea un amor, una satisfacción o simplemente que todo salga como tú deseas.

Virgo

Hoy te espera uno de esos típicos domingos en los que parece que no solo sería otro día de trabajo como los demás, sino que muchas veces es el día que más trabajas y te sacrificas de toda la semana, aunque en este caso todo se relacionaría con tareas domésticas por las que no cobras nada. Pero tú te desvives por los tuyos.

Libra

A veces lo malo puede llegar a ser, en realidad, muy bueno, y eso es lo que te va a ocurrir hoy con los asuntos del corazón, ya que te vas a encontrar con un desengaño en el terreno sentimental, o, al menos, la persona que quieres no va a actuar como tú esperabas. Pero en realidad el destino te está enviando una señal, escúchala.

Escorpio

Hoy debes hacer de tripas corazón y venirte arriba, aunque las circunstancias no lo favorezcan. Es hora de tomar la iniciativa y no de esperar a ver lo que hacen otros. Si quieres conseguir algo que para ti es muy valioso, debes luchar por ello, no esperes a que el ambiente se ponga más propicio, tanto en el trabajo como en el amor.

Sagitario

Deseos e ilusiones que se hacen realidad en el terreno personal, sentimental o familiar. En otros casos también se trataría de obstáculos y dificultades que se quitan o se solucionan. Este será uno de los signos más afortunados a lo largo de este fin de semana. Un momento muy apropiado para tomar iniciativas y también viajar.

Capricornio

Si pones un poco de tu parte te espera un domingo muy afortunado y feliz, en el que las cosas se van a producir del modo que tú deseabas En estos momentos las influencias planetarias te favorecen claramente y por eso te interesa tomar la iniciativa, y no solo para asuntos de trabajo o financieros, sino también para la vida íntima.

Acuario

En ocasiones tus deseos más profundos y la realidad van por caminos opuestos, entonces se plantea un verdadero conflicto, porque tú no estás dispuesto a renunciar a nada de lo que consideres que es justo. Hoy tendrás que hacer frente, de un modo u otro, a un conflicto de este tipo, en los que siempre eliges seguir a tu corazón.

Piscis

Debes tener cuidado porque, en apariencia, el destino te va a traer un gran golpe de suerte, pero es muy probable que no sea tan real como parece, o que, en efecto, se trate de algo muy bueno pero poco sólido o pasajero. Todo estará relacionado con el amor, pero no debes cantar victoria hasta que ese éxito no se haya consolidado.